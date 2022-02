Il avait laissé une petite place au doute au cours de sa conférence de presse d'après-match mardi. Dans la foulée de sa défaite face à son ami Federico Delbonis à Buenos Aires (6-3, 6-1) mardi, Juan Martin Del Potro avait indiqué qu'il se donnait encore le temps de réfléchir sur son éventuelle participation au tournoi de Rio où il était invité. Mais l'Argentin, qui avait aussi déclaré être heureux d'avoir disputé son dernier match devant son public, a finalement renoncé. L'organisation de l'ATP 500 brésilien l'a officiellement annoncé sur les réseaux sociaux vendredi.

"Juan Martin Del Potro ne participera finalement pas à l'Open de Rio. C'était un rêve de l'avoir avec nous et nous étions très près de pouvoir le réaliser. Nous te souhaitons beaucoup de succès à l'avenir et sache que les portes de l'Open de Rio te seront toujours ouvertes Juan Martin", a ainsi communiqué le tournoi. Del Potro avait sollicité une wild-card dans le cadre de la tournée sud-américaine sur terre battue, mais il avait aussi choisi Rio en souvenir des Jeux Olympiques de 2016 au cours desquels il avait décroché une magnifique médaille d'argent, consacrant ainsi une énième renaissance au plus haut niveau.

La "Tour de Tandil" espère désormais ne plus souffrir de son genou droit en s'accordant un repos complet. A moins de trouver dans les mois à venir un traitement miracle qui lui permettrait de jouer sans douleur, il a donc mis fin à sa carrière devant son public en début de semaine.

