Gaël Monfils aurait sûrement espéré autre chose pour son retour. Ce mardi, le Français a perdu un match à rebondissement face à Lorenzo Sonego sur le court Grandstand du Masters 1000 de Rome. Tour à tour trop attentiste puis plus tranchant, le 15e mondial semblait en bonne posture pour l'emporter quand son adversaire s'est blessé en fin de match. Mais c'est l'Italien qui a su trouver le relâchement nécessaire - et de superbes zones de coups droit - pour faire plier "la Monf" (6-4, 5-7, 6-4).Il n'y aucun représentant français au 2e tour du tournoi romain...

l y aura sûrement de la frustration. Beaucoup de frustration. Pour son premier match depuis l'Open d'Australie, et après une blessure au mollet couplée à un coup de blues psychologique, Gaël Monfils faisait son grand retour sur le circuit ce mardi à Rome. Mais c'est finalement un retour perdant pour "la Monf" qui n'a pourtant pas démérité.

Le Français, 15e mondial, n'avait pas forcément été gâté au tirage : Lorenzo Sonego est un joueur dangereux, notamment sur terre battue. Lauréat en avril du tournoi de Cagliari, l'Italien a d'ailleurs mieux débuté la rencontre en se montrant constant et tranchant en coup droit. Joueur offensif (26 montées au filet sur l'ensemble du match), le 33e mondial a surtout affiché plus d'envie que son adversaire, sur courant alternatif, lors de la première manche.

Une erreur d'arbitrage et une blessure

Breaké le premier dans le 2e set, et peu efficace derrière son service, Gaël Monfils a commencé alors à se rebeller, jouant plus long et avec beaucoup plus d'intensité. Avec sa remarquable couverture de terrain, le Parisien a inversé la tendance pour égaliser à une manche partout, sous les yeux de son nouvel entraîneur, l'implacable Günter Bresnik.

La rencontre est alors devenue folle. Encore breaké d'entrée, Monfils est revenu pas à pas, profitant également d'une erreur d'arbitrage (une balle qui a bien semblé rebondir deux fois, que l'arbitre n'a pas vu). Parfaitement en jambes malgré le manque de compétition, le Français semblait avoir pris l'ascendant dans ce match tandis que Sonego ruminait sa frustration après l'erreur de l'arbitre.

C'est alors que l'Italien... s'est blessé. A 4-3, après un magnifique contre, le 33e mondial a boitillé et demandé un temps mort médical. Visiblement diminué, il a néanmoins repris le match. Et Gaël Monfils est tombé dans le piège... Trop attentiste, le Français a laissé le transalpin trouver du relâchement, lâcher ses coups, et finir par l'emporter après quelques accélérations fulgurantes en coup droit et à l'issue de 2h48 de suspense.

Côté pile, "la Monf" pourra se satisfaire d'un niveau de jeu très correct et d'un physique plutôt affuté malgré l'absence de match. Côté face, après cette défaite forcément frustrante, il nourrira bien des regrets. Et le tennis français avec lui : alors qu'ils étaient 5 en lice sur la ligne de départ, il n'y aura finalement aucun représentant bleu au 2e tour du tournoi romain.

