Elle se sera offert le scalp des finalistes de Madrid. Mais si Cori Gauff avait bien triomphé tennistiquement d'Aryna Sabalenka en huitième de finale, elle n'a pas vraiment battu sur le court Ashleigh Barty en quart vendredi à Rome. Dans des conditions rendues très lourdes par la pluie, la numéro 1 mondiale a ainsi jeté l'éponge à la surprise générale alors qu'elle menait 6-4, 2-1 après un peu plus d'une heure de jeu. L'Australienne a décidé d'arrêter pour ne pas aggraver visiblement une blessure au bras droit qu'une manche protégeait durant la partie. A 17 ans seulement, la jeune Américaine atteint de son côté sa première demi-finale en WTA 1000 où elle affrontera Elina Svitolina ou Iga Swiatek.

Alors que le quart de finale entre Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic était interrompu par les averses, Gauff et Barty ont elles continué leur partie sur le Grand Stand. Et si le début de match a été équilibré, la numéro 1 mondiale semblait bien avoir pris le dessus d'un passing de coup droit croisé gagnant qui lui a offert le break et le premier set dans le 10e jeu à sa 5e occasion. Les deux joueuses avaient conservé leur service dans la seconde manche quand Barty a abandonné après une discussion avec le kiné. A noter que l'Australienne avait aussi un bandage imposant à la cuisse gauche.

Pliskova abonnée au dernier carré à Rome

Dans le bas du tableau, l'affiche de la demi-finale est désormais connue. Plus tôt dans la journée, la Croate Petra Martic, désormais entraînée par l'ex-championne de Roland-Garros Francesca Schiavone, a ainsi dominé en deux sets l'Américaine Jessica Pegula (7-5, 6-4).

Elle défiera Karolina Pliskova pour une place en finale. La grande Tchèque s'est qualifiée pour la troisième fois d'affilée pour le dernier carré à Rome (titrée en 2019 et finaliste en 2020) en renversant Jelena Ostapenko (4-6, 7-5, 7-6) après 2h20 de combat, et ce malgré 13 doubles fautes notamment.

