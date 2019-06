La pluie et la nuit s’en étaient mêlées samedi en soirée. Qu’à cela ne tienne, Adrian Mannarino a conclu ce dimanche matin. Très solide dès son retour sur le court, le Français a finalement disposé de Borna Coric, tête de série numéro 2, en trois sets (4-6, 6-3, 7-6 [4]) pour s’offrir une place en finale ce dimanche. Il défiera Jordan Thompson qui a également conclu sa demie ce dimanche, face à Richard Gasquet (7-5, 6-3).

La main verte lui va décidemment mieux au teint. Quand la saison sur gazon débute, Mannarino retrouve des couleurs assez naturellement avec son jeu offensif et sa jolie patte gauche. Ce samedi, alors qu’ils avaient été arrêtés au pire moment possible, dans le tie-break de la dernière manche, Coric et "Manna" ont repris le combat. Mais c’est le Français, mini-break en poche, qui s’est montré plus tranchant avec un jeu décisif conclu sur le score de 7-4.

Objectif premier trophée

La semaine néerlandaise de Mannarino, en quête d'un premier titre à l'occasion de sa septième finale ce dimanche, est d’ores et déjà une grosse réussite puisque le gaucher s’est offert successivement Fernando Verdasco, tête de série numéro 4, en huitième de finale, David Goffin, tête de série 5 en quart, avant donc de battre le Croate.

C’est un adversaire d’un autre calibre que les trois qu'il vient de battre qui attend désormais Mannarino en finale. Mais très en forme aussi, en attestent ces victoires face à Frances Tiafoe et Alex de Minaur. Jordan Thompson, puisque c’est donc de lui qu’il s’agit, n’a connu aucune difficulté majeure pour sa reprise ce samedi face à Richard Gasquet. Mieux, il n’est entré sur le court que pour un jeu, le temps de conclure sur son service.