Adrian Mannarino va se faire une réputation de coupeur de têtes. Après Fernando Verdasco au 2e tour, c'est David Goffin qui en a fait les frais en quart de finale. Le Tricolore s’est imposé en trois sets (4-6, 7-5, 6-3) et 2h25 de bataille, vendredi sur le gazon néerlandais. Comme la veille, il a pourtant pris un départ catastrophique concédant les quatre premiers jeux du match en 13 petites minutes. Mais peu à peu, il est entré dans son match et dans la tête de son adversaire.

S’il a bien concédé le premier set et a même été breaké d’entrée de deuxième, Mannarino a recollé dans la foulée, imposant de longs échanges aux trajectoires tendues à Goffin. Le Belge, complètement lâché par sa première balle (44 % en jeu seulement), a commis un grand nombre de doubles fautes (10) et n’est plus parvenu à sortir du faux rythme imposé par le Français après avoir perdu la deuxième manche sur le fil. Et à 4-3 contre lui dans le troisième acte, il a concédé le break fatidique, incapable de prendre les initiatives à l’échange.

De son côté, Mannarino affrontera Borna Coric pour une place en finale samedi. Le Croate a, lui aussi, renversé une situation bien périlleuse. Mené 5-2 dans la manche finale, il a remonté un double break de retard pour s’imposer au terme d’un tie-break décisif et après avoir sauvé une balle de match contre le Chilien Cristian Garin (6-7, 6-3, 7-6).