Il n'avait jamais gagné un match avant cette semaine…

C'est le plus hallucinant au regard du parcours incroyable de Tim van Rijthoven à 's-Hertogenbosch. Le Néerlandais a signé une semaine de folie pour remporter le tournoi… alors qu'il n'avait jamais gagné le moindre match sur le circuit principal auparavant. S'il a disputé deux matches de Coupe Davis avec les Pays-Bas, le natif de Rosendaal n'avait jusqu'ici participé qu'à un seul tournoi de l'ATP Tour, et cela ne date pas d'hier. C’était en 2016 à Winston-Salem. Van Rijthoven, éliminé lors du tournoi de qualifications, avait finalement été repêché en tant que lucky loser après une blessure de Thanasi Kokkinakis et s'était incliné dès le premier tour devant le Tchèque Jiri Vesely (3-6, 6-3, 6-3).

Vous l'aurez compris, Van Rijthoven n'est pas le petit jeune qui débarque sur le circuit. Le Néerlandais, déjà âgé de 25 ans, est passé pro en 2015 mais n'a jamais franchi les qualifications d'un tournoi du circuit principal, à l'exception donc de Winston-Salem en 2016. Il a ainsi dû se contenter de tournois ATP Challenger et du circuit de l'ITF. Il totalise huit titres sur le circuit ITF et deux finales sur le circuit ATP Challenger. Il s'était aussi distingué chez les juniors en atteignant la 13e place du classement mondial et disputant un quart de finale à Wimbledon en 2014, épinglant notamment le Russe Andrey Rublev sur son parcours.

… mais Medvedev se souvenait de lui

Résumons la semaine de Van Rijthoven. Il n'avait jamais battu un membre du Top 20 mondial, il l'a fait en faisant chuter l'Américain Taylor Fritz (14e) au 2e tour (6-7, 7-5, 6-4). Il n'avait jamais battu un membre du Top 10 mondial, il l'a fait en venant à bout du Canadien Félix Auger-Aliassime (9e) en demi-finale (6-3, 1-6, 7-6). Enfin, il n'avait évidemment jamais battu un membre du Top 5 mondial, et il l'a fait en terrassant Daniil Medvedev en finale (6-4, 6-1) pour remporter le premier titre de sa carrière. Une semaine de premières, une semaine de rêve.

Bravo Tim. Semaine incroyable. C’est ta première finale dans un tournoi ATP et directement tu détruis le numéro 2 mondial en deux sets en finale, ça doit être un sentiment sympa ! Je me souviens de toi en juniors, tu as du talent. Tu dois répéter ça plus souvent maintenant". Et pourquoi pas à Wimbledon ? Il devra d'abord passer la case qualifications à Roehampton, à moins que le tournoi ne lui offre une wild card. Son titre à 's-Hertogenbosch le rend légitime pour obtenir le précieux sésame. Et avec un superbe hommage du numéro 2 mondial en guise de cerise sur le gâteau. "". Et pourquoi pas à Wimbledon ? Il devra d'abord passer la case qualifications à Roehampton, à moins que le tournoi ne lui offre une wild card. Son titre à 's-Hertogenbosch le rend légitime pour obtenir le précieux sésame. En attendant de savoir pour Wimbly , avec un bond de 99e places pour atteindre la 106e place au classement ATP qui sera publié lundi , le Néerlandais va s'approcher du Top 100 (106e) et pourra envisager d'intégrer le grand tableau du prochain US Open. Une autre carrière débute pour lui.

Le vainqueur le moins bien classé de la saison

Ne cherchez pas. Aucun joueur classé au-delà de la 205e place au classement ATP n'a remporté un tournoi sur le circuit cette saison. Cela en dit long sur l'exploit réalisé par Tim van Rijthoven à Rosmalen, où le Néerlandais avait bénéficié d'une wild-card. Une sensation qui n'est pas sans rappeler celle de l'an passé avec Juan Manuel Cerundolo. L'Argentin était sorti soudainement de l'anonymat en s'imposant sur le tournoi de Cordoba, alors qu'il n'occupait que la 335e place du classement ATP.

Pour situer la performance improbable de Van Rijthoven, il faut souligner que seulement deux joueurs moins bien classés que lui étaient parvenus à remporter un tournoi sur herbe… depuis le début du siècle. Il y avait d'abord eu Mark Philippoussis, ancien numéro 8 mondial mais retombé à la 214e place du classement mondial en 2006 au moment de s'imposer à Newport. Puis Nicolas Mahut, classé 240e quand il avait créé la surprise en dominant Stan Wawrinka en finale 2013 pour s'imposer à… 's-hertogenbosch.

Un fan de Krajicek, une famille dédiée au tennis

Van Rijthoven ne s'est pas lancé dans une carrière de tennisman par hasard. Ses parents, Vermaas et Marieke, étaient coaches de tennis et l'ont donc ainsi plongé très tôt dans le monde de la balle jaune. Le jeune Tim a aussi trouvé un bel exemple à suivre : son compatriote Richard Krajicek. Le Néerlandais avait créé la sensation en remportant Wimbledon en 1996, après avoir notamment battu Michael Stich et Pete Sampras, puis l'Américain MaliVai Washington en finale. Krajicek a d'ailleurs été le coach de Van Rijthoven en 2017 et 2018.

Ce qui explique en partie pourquoi le Néerlandais s'exprime particulièrement bien sur herbe, une surface où le service de ce grand gabarit (1,88m) fait des ravages. Ancien membre de l'académie IMG de Bradenton, celle de Nick Bollettieri, Van Rijthoven s'est aussi inspiré du jeu de Roger Federer, son idole selon la biographie sur le site officiel de l'ATP. C'est également un grand amateur de l'équipe de foot de l'Ajax Amsterdam, du golfeur Tiger Woods et de l'acteur Denzel Washington.

Son coach était une bête noire de Sampras

Le nom de Paul Haarhuis rappellera peut-être quelques souvenirs aux amateurs de tennis dans les années 90. Le Néerlandais, désormais coach de Van Rijthoven, avait connu une carrière honorable en simple, atteignant la 18e place du classement ATP en 1995, l'année de son seul titre en simple sur le circuit, à Jakarta. Il restera surtout comme l'un des rares joueurs à avoir un record positif face au légendaire Pete Sampras, comme Krajicek d'ailleurs, avec trois victoires et seulement une défaite en quatre confrontations avec l'Américain. Il l'avait notamment battu en quart de finale à Indian Wells en 1996, avant de faire tomber Goran Ivanisevic en demi-finale pour ne s'incliner que devant Michael Chang en finale.

C'était certainement la semaine la plus aboutie de sa carrière. Haarhuis en a connu bien plus en doubles avec 54 titres et un total remarquable de 95 finales disputées sur le circuit. La paire redoutable qu'il composait avec son compatriote Jacco Eltingh a remporté tous les tournois du Grand Chelem, dont Roland-Garros à deux reprises, ainsi que deux Masters. Il s'était imposé une troisième fois sur la terre battue parisienne avec l'ancien numéro un mondial Evgueni Kafelnikov en 2002. C'était d'ailleurs son dernier titre en double.

