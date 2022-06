L'occasion semblait belle de s'offrir sa première demi-finale sur gazon. Mais Hugo Gaston s'est heurté vendredi à 'S-Hertogenbosch à un joueur sur un nuage cette semaine : le Néerlandais Tim van Rijthoven, 205e mondial et invité par l'organisation. A 25 ans, ce dernier vit la plus grande semaine de sa carrière sur le circuit ATP : après y avoir gagné son premier match, il s'était qualifié pour les quarts de finale en dominant Taylor Fritz, 14e à l'ATP, jeudi. Et ce vendredi, il a poussé l'aventure un peu plus loin en s'imposant face au Français en deux manches (7-6, 6-4) et 1h21 de jeu. Pour sa première demie, il sera opposé à Félix Auger-Aliassime ou Karen Khachanov.

Plus d'infos à suivre...

