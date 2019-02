ATP Rotterdam : Les résumés des matches de la journée de jeudi en vidéo

Kei Nishikori bat Ernests Gulbis 6-1, 6-4

Kei Nishikori fait respecter son statut à Rotterdam. Tête de série numéro 1 du tournoi néerlandais, le Japonais s'est montré rapide et efficace face à Ernests Gulbis, balayé en deux sets (6-1, 6-4) et 1h14 de jeu. Précis à la relance et agressif en fond de court, il n'a laissé aucune chance au Letton, 84e joueur mondial, et s'est aisément qualifié pour les quarts de finale.

Vidéo - Entreprenant, Nishikori a distribué et n'a pas laissé Gulbis respirer 02:50

Jo-Wilfried Tsonga bat Tallon Griekspoor 7-6, 6-1

Jo-Wilfried Tsonga a validé sa septième victoire d'affilée en indoor. Le Français s'est imposé ce jeudi au deuxième tour à Rotterdam contre le local de l'étape, le Néerlandais Tallon Griekspoor, 211e joueur mondial, en deux sets (7-6(5), 6-1). Il a notamment su accélérer dans le jeu décisif de la première manche pour calmer les ardeurs de son jeune adversaire qui avait sorti Karen Khachanov, tête de série numéro 2 du tournoi, dès son entrée en lice.

Vidéo - Tsonga a mis un set pour se régler puis s'est envolé 02:21

Daniil Medvedev bat Fernando Verdasco 6-2, 7-5

Daniil Medvedev enchaîne, lui aussi, les succès en ce moment. Titré à Sofia, il en est désormais à six victoires d'affilée après avoir dominé Fernando Verdasco (6-2, 7-5) plus tôt dans la journée aux Pays-Bas. Le Russe a rapidement pris les devants, avant de s'employer davantage face à un Espagnol généreux (42 fautes directes). En quarts de finale, le choc face à Jo-Wilfried Tsonga devrait tenir toutes ses promesses.

Vidéo - Medvedev - Verdasco : Les temps forts 02:29

Damir Dzumhur bat Mikhail Kukushkin 6-4, 7-6

Damir Dzumhur poursuit son aventure aux Pays-Bas. Tombeur surprise du Grec Stefanos Tsitsipas, 12e joueur mondial, au premier tour, le Bosnien a confirmé ce jeudi contre le Kazakh Mikhail Kukushkin, l'emportant en deux sets accrochés (6-4, 7-6(3)). Il défiera le Français Gaël Monfils pour une place dans le dernier carré.