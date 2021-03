Il aura certainement quelques regrets. Après son 3e tour à l'Open d'Australie et son quart de finale à Singapour, Adrian Mannarino n'a pas pu préserver sa bonne dynamique du moment pour son entrée en lice à Rotterdam, mardi. Il faut dire qu'il était opposé d'entrée à un joueur mieux classé que lui (30e alors que le Français est 36e à l'ATP) en la personne de Hubert Hurkacz. Ce dernier s'est imposé en deux manches (6-3, 7-6) et 1h45 de jeu, le temps passé sur le court donnant une plus fidèle image de l'empoignade indécise que le score brut. Le Polonais pourrait donc bien défier au 2e tour Stefanos Tsitsipas, si celui-ci se défait dans la soirée d'Egor Gerasimov.