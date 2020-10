La semaine parfaite de Denis Shapovalov se poursuit. Le 12e joueur mondial n'a toujours pas perdu le moindre set à Saint-Pétersbourg. En quart de finale, il s'est montré particulièrement solide pour prendre le meilleur sur Stan Wawrinka en deux sets serrés (6-4, 7-5) et 1h41 de jeu. Son agressivité constante a fini par avoir raison du Suisse dont le niveau a été trop sinusoïdal pour espérer mieux. En demi-finale, il croisera le fer avec Andrey Rublev dans un choc attendu entre les têtes de série 2 et 3 du tournoi.

L'affiche promettait, et elle a donné lieu à quelques magnifiques séquences. Entre deux esthètes du revers à une main, c'est le gaucher qui s'en est finalement le mieux sorti. Vraisemblablement revanchard après sa sortie précoce à Roland-Garros, Denis Shapovalov est reparti de plus belle dans cette fin de saison indoor et Stan Wawrinka n'a pu résister au tennis champagne du Canadien.