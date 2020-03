Sacré à Santiago, Thiago Wild a fait coup double. Âgé de 19 ans, il est devenu le premier joueur né dans les années 2000 et le plus jeune brésilien à remporter un tournoi sur le circuit ATP. 182e mondial au début de la semaine et invité par les organisateurs chiliens, il aura vécu une semaine de rêve au cours de laquelle il n'aura perdu que deux sets. Dimanche, il a parachevé son oeuvre en battant le 38e joueur mondial, Casper Ruud (7-5, 4-6, 6-3). Dans ce duel de la nouvelle génération, le Norvégien (21 ans) a du rendre les armes.

Les deux premiers sets se sont joués sur un seul break, réalisé à 5-5 pour Wild dans le premier et à 4-4 pour Ruud dans le deuxième. Pas abattu pour autant, le Brésilien a mieux démarré la manche décisive en s'emparant du service adverse à 2-1 en sa faveur. Menant rapidement 4-1, il a tranquillement géré la fin de match pour soulever le premier trophée de sa carrière.

Auparavant, les Argentins Facundo Bagnis (6-1, 3-6, 6-1) et Juan Ignacio Londero (7-6, 6-4) avaient subi sa loi avant qu'il ne fasse tomber en quarts de finale Cristian Garin, tête de série numéro un du tournoi et 18e mondial. Le Chilien, qui évoluait à domicile, avait été contraint à l'abandon après un premier set remporté par Wild (7-6). Décidément inspiré par les Argentins, il n'avait ensuite laissé aucune chance à Renzo Olivo (6-1, 6-3) pour atteindre la finale.

Grâce à cette fabuleuse semaine, Thiago Wild fait un bond de 69 places au classement ATP et pointe au 113e rang. Le Top 100 n'est déjà plus très loin pour ce vainqueur de l'US Open junior 2018.