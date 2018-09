Pierre-Hugues Herbert en finale contre Yoshihito Nishioka après un succès sur Alex de Minaur

Pierre-Hugues Herbert n'a pas fait le chemin pour rien. De l'autre côté du monde, le Français, grand spécialiste du double, s'est offert une deuxième finale ATP en simple sur le court de Shenzhen après avoir battu le jeune Australien Alex de Minaur en trois sets ce samedi (7-5, 2-6, 7-6). Une victoire qui met fin à trois ans sans finale (sa première depuis Winston-Salem) et qui lui permet de continuer de grimper à l'ATP : le 67e mondial sera au moins 53e la semaine prochaine, son meilleur classement en carrière !

L'Alsacien sera allé la chercher, cette finale. Face au jeune loup australien, protégé de l'ancien numéro un mondial Lleyton Hewitt, Herbert a tout donné pour se défaire de son coriace adversaire. Après un premier set accroché à son profit et un deuxième à sens unique pour remettre tout le monde à égalité, le Français a tenu bon la barre dans le dernier acte. Ce dernier a commencé par un sprint d'entrée avec un break en poche (3-0), jusqu'à un bon coup de frein donné par de Minaur, qui a rapidement refait son retard.

Vidéo - Alex De Minaur, le diamant brut australien 01:15

Deux balles de match sauvées

Les deux joueurs ne se sont plus lâchés jusqu'au jeu décisif de la troisième manche. A 6/5 et 8/7 dans le tie-break, Herbert a même eu deux balles de match à sauver. Ce qu'il a fait de main ferme en montant au filet. Et c'est sur sa seconde balle de match personnelle à 9-8, conclue d'un smash rageur, que le Français a conclu son affaire après 2h35 de jeu.

En 2015, à Winston-Salem, le Français était sorti des qualifications avant de rejoindre le Sud-Africain Kevin Anderson pour sa première finale ATP en simple. Un match perdu 6-4, 7-5 face au 15e mondial. Dimanche, P2H aura Yoshihito Nishioka face à lui. Le Japonais, 171e mondial, est notamment venu à bout de Denis Shapovalov en huitièmes (7-6, 3-6, 7-5), avant de s'offrir le scalp de Fernando Verdasco en demie (1-6, 6-3, 7-6(5) ). Une belle occasion tout de même d'ouvrir un compteur en simple pour Herbert, vainqueur de 13 titres en double sur le circuit ATP.