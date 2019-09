Après la Russie et Saint-Pétersbourg, Adrian Mannarino a posé ses valises en Chine pour le début de la tournée asiatique. Et le Français n’est pas tombé dans le piège tendu par Ze Zhang, 29 ans, 333e joueur mondial invité par l’organisation du nouveau tournoi ATP 250 de Zhuhaï. Mais il ne s’est pas amusé lundi pour son entrée en lice, prenant le meilleur sur son adversaire après deux manches (7-6, 7-5) serrées et 1h47 de jeu. Au 2e tour, le contraste s’annonce saisissant puisqu’il affrontera Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 1 et 7e joueur mondial.

Adrian Mannarino a dû être surpris. Face à un adversaire inconnu de lui et au classement plus que modeste, il ne s’attendait sûrement pas à accuser d’entrée un break de retard (0-2). Souvent diesel au démarrage, le 61e joueur mondial a réussi à trouver son rythme pour revenir à hauteur et même passer devant à la suite d’un tie-break tendu, remporté 8 points à 6. Mais devant son public, Ze Zhang a continué à faire de la résistance.

Dans le second set, le Chinois a ainsi écarté deux balles de break à 3 jeux partout. C’est finalement à 5-5 qu’il a cédé face aux frappes à plat en revers dans la diagonale de Mannarino. Neutralisé, Zhang a forcé en coup droit, offrant le break fatidique à son adversaire. Pour poursuivre l’aventure, le Français devra réaliser l’exploit contre Tsitsipas, même si le Grec a connu un été difficile et manque peut-être un peu de confiance actuellement.