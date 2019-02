Monfils a fait la loi contre Tsitsipas pour rejoindre les demies à Sofia

Gaël Monfils a peut-être trouvé son match référence en ce début de saison. Le Parisien a validé ce vendredi soir son billet pour les demi-finales à Sofia avec la manière, l'emportant en deux sets (6-3, 7-6 (5)) et 1h30 de jeu face au Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2 du tournoi et 12e joueur mondial. Il a su maintenir sa concentration et rester fidèle à son plan de jeu offensif de bout en bout et affrontera ce samedi un autre représentant prometteur de la nouvelle génération, le Russe Daniil Medvedev, en demi-finale.

Et si la préparation hivernale de Gaël Monfils était en train de payer ? A Melbourne, malgré sa défaite dès le deuxième tour, le Français avait confié sa satisfaction après le travail effectué à l'intersaison. Force est de constater qu'avec l'enchaînement des matchs, il monte en puissance physiquement. Et ce vendredi, il a su utiliser cette intensité retrouvée pour prendre le meilleur sur Stefanos Tsitsipas, sensation du dernier Open d'Australie.

Monfils injouable sur première balle

Monfils a étouffé son adversaire en s'appuyant d'abord sur la qualité de sa première balle, marquant quasiment systématiquement le point derrière (93 % de réussite, 28/30). Intraitable sur son engagement, il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a su se montrer opportuniste pour profiter d'un début de match diesel de son adversaire et réaliser le break d'entrée, suffisant donc pour remporter le premier set (6-3).

Un peu fatigué, moins alerte et précis dans son placement qu'à Melbourne, Tsitsipas a eu le mérite de ne rien lâcher, même mené 5-4 et 0-30 dans le deuxième set, sortant alors un passing de coup droit croisé exceptionnel pour s'octroyer un sursis. Mais Monfils, toujours très près de sa ligne de fond pour dicter l'échange, a su sortir le grand jeu lors du tie-break pour l'emporter en deux manches. S'il maintient ce niveau, il ne sera pas loin de décrocher sa première finale de l'année ce samedi.