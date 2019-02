Présentation Sofia : Khachanov, Tsitsipas et Medvedev en quête d'un premier titre en 2019

Sofia

ATP 250

Pays : Bulgarie

Dates : 4 février - 10 février

Dotation : 524 340 euros

Tenant du titre : Mirza Basic

Forces en présence

Après la chaleur de l'été australien et l'excitation du premier Grand Chelem de l'année, le circuit ATP reprend ses droits cette semaine avec le retour de l'indoor pour se protéger des rigueurs de l'hiver européen. Et le tournoi de Sofia peut se targuer d'afficher un beau tableau cette année avec plusieurs membres de choix de la fameuse "NextGen" : les Russes Karen Khachanov et Daniil Medvedev ainsi que le Grec Stefanos Tsitsipas sont les trois premières têtes de série en Bulgarie.

Leur retour à la compétition est attendu pour des raisons différentes. Tsitsipas a enthousiasmé les foules à Melbourne, renversant entre autres son idole Roger Federer sur la route de la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. Mais la fessée infligée à ce stade de la compétition par Rafael Nadal a été dure à encaisser pour le jeune Grec qui aura sûrement envie de montrer sa capacité à rebondir vite cette semaine. Pour Karen Khachanov, l'enjeu sera d'effacer la déception de son élimination au 3e tour à Melbourne. Son compatriote Daniil Medvedev avait, lui, donné bien du fil à retordre au numéro 1 mondial Novak Djokovic en Australie et espère logiquement confirmer en Bulgarie.

Côté français, Gaël Monfils tentera de lancer sa saison. Visiblement heureux du travail effectué pendant l'intersaison, le Français avait pourtant rapidement baissé pavillon aux antipodes au 2e tour contre l'Américain Taylor Fritz. Mais pour son entrée en lice, il devra se méfier du Serbe Viktor Troicki, wild-card du tournoi. Adrian Mannarino, qui a aussi fait le déplacement en Bulgarie, espère accrocher sa première victoire en 2019.

Enfin, Roberto Bautista Agut, auteur d'un superbe début de saison avec un titre à Doha et un quart de finale dans la foulée à Melbourne, sera également à surveiller, tout comme son compatriote Fernando Verdasco. Stan Wawrinka espère, de son côté, poursuivre sa remontée au classement en grapillant de précieux points un an et demi après son opération du genou.

Daniil MedvedevGetty Images

Le tableau

Alors que les quatre premières têtes de séries du tournoi (Khachanov, Tsitsipas, Medvedev et Bautista Agut) entreront directement en lice au deuxième tour, d'autres devront batailler d'entrée. Ce sera le cas de Gaël Monfils, opposé au Serbe Viktor Troicki, ou encore de Stan Wawrinka qui devra se défaire du Roumain Marius Copil qui avait atteint la finale à Bâle en fin de saison dernière. Si le Suisse s'en sort, il pourrait ensuite croiser le fer avec Fernando Verdasco pour un choc qui promet sur la papier.

Les quarts théoriques

Karen Khachanov (Rus/N°1) - Fernando Verdasco (Esp/N°6)

Roberto Bautista Agut (Esp/N°4) - Andreas Seppi (Ita/N°8)

Nikoloz Basilashvili (Geo/N°5) - Daniil Medvedev (Rus/N°3)

Gaël Monfils (Fra/N°7) - Stefanos Tsitsipas (Gre/N°2)

L'homme à suivre : Karen Khachanov

Le jeune Russe aime le dur indoor. La saison dernière, il a atteint les quarts de finale à Montpellier puis s'est adjugé le titre face à Lucas Pouille à Marseille à la même période de l'année. Et il a confirmé à l'automne en s'adjugeant deux nouveaux trophées à Moscou, et surtout à Bercy où il a conquis son premier Masters 1000 en carrière en dominant en finale Novak Djokovic, excusez du peu. Décevant à Melbourne où il a subi la loi d'un Bautista Agut bondissant, Karen Khachanov aura vraisemblablement à cœur de se racheter en Bulgarie.

Karen Khachanov a déçu à Melbourne.Getty Images

La stat : 3

Le tournoi ATP 250 de Sofia est une compétition jeune sur le circuit professionnel. Lors des trois précédentes éditions, trois joueurs différents se sont imposés. Roberto Bautista-Agut avait raflé la mise pour la grande première en Bulgarie en 2016. L'année suivante, c'est Grigor Dimitrov qui l'avait emporté devant son public dans la foulée d'une brillante demi-finale à Open d'Australie. Enfin, l'an passé, le Bosnien Mirza Basic avait créé la surprise en s'adjugeant le trophée. Parmi ces trois précédents lauréats, seul Grigor Dimitrov manque à l'appel cette semaine.