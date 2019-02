Medvedev, un titre en guise de cadeau

Sofia s'est trouvé un vrai patron cette semaine. Daniil Medvedev, de plus en plus solide au fil des tours, a parachevé sa semaine bulgare en dominant logiquement Marton Fucsovics dimanche en finale. Vainqueur en deux manches (6-4, 6-3) et une heure vingt de jeu, le Russe s'est offert un joli cadeau avec 24 heures d'avance à la veille de son 23e anniversaire. C'est, déjà, le 4e titre de sa carrière.

Dans une finale émaillée de nombreux breaks (cinq au total, dont quatre pour le seul Medvedev), Fucsovics a été martyrisé sur sa seconde balle, derrière laquelle il n'a remporté que... 14% des points disputés (3 sur 22). Trop souvent en difficulté sur sa mise en jeu, le Hongrois a constamment subi les débats. Vainqueur en juin dernier à Genève de son unique finale sur le circuit principal, il devra attendre pour doubler la mise.

Pas si loin du Top 10

L'autorité avec laquelle Daniil Medvedev a bouclé cette semaine, qu'il s'agisse de sa demi-finale face à Gaël Monfils ou de cette rencontre dominicale, témoigne en revanche du cap que le Russe est en train de franchir. En trois tournois cette saison, il compte un titre, une finale (Brisbane) et un huitième en Grand Chelem à Melbourne, où il aura été le seul à bousculer un peu Novak Djokovic.

Si sa victoire dans la capitale bulgare ne va pas se traduire lundi par une avancée au classement (il restera scotché à la 16e place), Medvedev pose en revanche ses pions pour un gain futur. Numéro 7 à la Race, il est désormais à moins de 1000 points du Top 10. Cela peut sembler beaucoup. Mais il n'a que 265 points à défendre d'ici la fin de Roland-Garros. Dont 110 sur le seul tournoi de Rotterdam, la semaine prochaine. Sans avoir l'air d'y toucher, l'ami Daniil pourrait donc très vite grimper dans la hiérarchie.