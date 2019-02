ATP Sofia : Pas de finale pour Monfils, battu sans gloire par Medvedev en demie

Le parcours de Gaël Monfils à Sofia s'arrête en demi-finale. Le Français n'avait visiblement pas envie d'être sur le court et a livré un non-match face à Daniil Medvedev ce samedi soir en Bulgarie. Le Parisien s'est incliné en deux manches (6-2, 6-4) et 1h16 de jeu. Sans aucune intention de jeu à l'échange et avec un revers complètement déréglé, Monfils a offert la rencontre sur un plateau à un Russe qui n'en demandait pas tant. Daniil Medvedev disputera donc dimanche face à Marton Fucsovics la sixième finale de sa carrière, la deuxième cette saison après celle perdue à Brisbane.

Dès le début de la rencontre on a pu voir un Gaël Monfils loin d'être impliqué à 100% à l'échange. Ses frappes ont souvent peiné à dépasser le carré de service adverse et ses slices de revers n'ont eu pour effet que de donner plus de temps à Daniil Medvedev pour s'organiser. Le Russe, loin d'être dérangé par ce faux rythme, en a profité pour faire le break dès le troisième jeu de la rencontre avant de remporter trois nouveaux jeux de suite pour rapidement mener 5-1. La tête sous l'eau, Monfils a tout de même tenu son service avant que Medvedev ne remporte le premier set.

Trop d'occasions de break manquées

Plus agressif dès le début de la seconde manche, le Français a semblé plus à l'aise à l'échange en montant rapidement au filet. Mais la belle réaction de Monfils n'a duré… qu'un seul jeu ! Daniil Medvedev a ensuite enchaîné cinq jeux de suite pour se retrouver à 5-1 double break. En grande difficulté, le joueur parisien a pourtant eu des occasions pour inverser la tendance mais il n'a pu convertir qu'une seule de ses sept balles de break. Insuffisant, évidemment.

Le Russe a un peu tremblé au moment de conclure et a perdu son service pour la première fois du match sur un jeu blanc à 5-2. Mais il s'est vite ressaisi pour remporter ce match en étant très solide sur sa mise en jeu suivante. Daniil Medvedev confirme sa bonne forme actuelle en décrochant sa 2e finale cette saison après celle perdue à Brisbane. Face à Marton Fucsovics dimanche, la tête de série numéro trois à Sofia tentera d'ouvrir son compteur titre en 2019.