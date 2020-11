Les échanges ont été de plus en plus durs et acharnés et Albot a pris un temps le dessus physiquement. Le Moldave a aussi gagné du terrain pour pousser le Français à la faute. Dans les cordes, Mannarino a toutefois trouvé un second souffle en début de troisième set. Il s'est remis à utiliser les angles courts croisés en revers et a fixé son adversaire avec son coup droit croisé de gaucher. Et après avoir écarté deux balles de débreak immédiat à 3-1 en sa faveur, il s'est montré solide pour tenir son avantage jusqu'au bout.