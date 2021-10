Il a mis du temps à retrouver son tennis. Mais après avoir galéré une grande partie de l'année, Gaël Monfils est bien de retour ! Le temps où il n'arrivait pas à signer deux victoires de rang est révolu. Aujourd'hui, le Parisien accumule les succès. Et après sa semaine mosellane qui l'a vu atteindre pour la première fois de la saison le stade du dernier carré, il s'offre sa première finale de l'année 2021 à Sofia après avoir expédié Marcos Giron 7-5, 6-0.

Sur la voix ascendante depuis l'été américain, le numéro 1 français (20e au classement ATP) a confirmé ce samedi les bonnes impressions qu'il laisse depuis quelques semaines. Après un premier set disputé, il a haussé son niveau de jeu pour réduire à néant les espoirs de l'Américain, qui n'a plus vu le jour et s'est contenté de quatre petits points lors de cette manche, conclue en 18 minutes à peine. Très solide au service tout en étant agressif en retour, la Monf n'a concédé qu'une seule balle de break lors de cette demie. Il n'est finalement resté qu'1h03 sur le court après avoir réglé son quart en 49 minutes.

Exempté de 1er tour et directement qualifié pour les quarts grâce au forfait d'Ilya Ivashka jeudi, Gaël Monfils n'a donc toujours pas lâché le moindre set pour le moment dans la capitale bulgare. Il arrivera en confiance et avec le plein d'énergie pour la finale dimanche. Un match où il devrait rencontrer un peu plus de résistance puis que la tête de série numéro 2 de ce tournoi ATP 250 de Sofia retrouvera Jannik Sinner, tête de série N.1 et 14e mondial, ou Filip Krajinovic pour sa première finale depuis Roterdam en 2020.

Avec cette finale, Gaël Monfils, qui vise un onzième titre, illustre aussi sa longévité au plus haut niveau. Depuis 2005, il est toujours parvenu à atteindre au moins une fois dans l'année une finale sur le circuit. Il poursuit encore sa série. Et après son début d'année, ce n'était pas forcément gagné.

