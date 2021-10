C'était un super match", a savouré le Francilien Au début, le jeu de Marcos était très solide. Je n'arrivais pas à trouver la faille mais j'ai fini par trouver. C'était un match physique avec beaucoup de long rallies. Je suis heureux de passer." Il a retrouvé son tennis. Prend à nouveau du plaisir. Et se retrouve comme par hasard sur le devant de la scène. Expéditif cette semaine à Sofia, Gaël Monfils est en finale pour la première fois depuis Rotterdam en 2020 et il affrontera Jannik Sinner dimanche. "", a savouré le Francilien après sa victoire tranquille en demi-finale face à l'Américain Marcos Giron 7-5, 6-0 . "

Je vais essayer de jouer mon tennis pour gagner un nouveau titre", Mon numéro porte bonheur est le 15, donc j'ai encore du travail", a-t-il prévenu avec le sourire avant de jouer sa 32e finale en carrière. Conscient d'avoir renoué avec un niveau digne de ce nom et alors qu'il enchaîne à nouveau les succès, Monfils retrouve de la confiance. Et de l'ambition. Cela va souvent de pair. "", salive-t-il sur le site du tournoi . Son début de saison poussif où il n'arrivait désespérément pas à remporter deux matches de rang est bien derrière lui. Aujourd'hui, le Français, 20e mondial et qui vise dimanche son 11e trophée sur le circuit, a faim. Et voit loin. "", a-t-il prévenu avec le sourire avant de jouer sa 32e finale en carrière.

C'est encore une chose sympa de faite

C'est cool, c'est encore une chose sympa de faite, a avoué dans Il a encore un peu de chemin pour y arriver. Mais ces dernières semaines pousseraient à se montrer optimiste. Car après sa demi-finale perdue de peu contre Pablo Carreño Busta à Metz, Gaël Monfils poursuit sa montée en puissance en Bulgarie. Et en profite pour continuer une belle série. Comme à chaque saison depuis 2005, il est parvenu à atteindre une finale sur le circuit. Soit 17 saisons consécutives ! Une régularité et une longévité rares à un tel niveau. ", a avoué dans L'Equipe le Parisien, qui a déjà dépassé le stade des 500 victoires sur le circuit ATP en août dernier au Masters 1000 de Cincinnati.

On a toujours dit : 'Gaël ceci' ou 'Gaël cela', mais finalement, sur 17 ans, j'ai toujours été là, au moins une fois en finale", note-t-il encore sur "Les gens ont l'impression que seul un joueur qui gagne un Grand Chelem est un joueur accompli. Mais il y a toutes sortes d'accomplissements, dans d'autres sports, qu'on ne valorise pas assez dans le tennis, comme par exemple le fait d'avoir gagné 600 matches en carrière, ou un nombre de finales, demies ou quarts de finale énorme." Ravi de sa performance, Monfils avait d'ailleurs un petit message à faire passer. "", note-t-il encore sur le site du quotidien sportif ."

Rester à ce niveau aussi longtemps malgré les blessures, l'usure mentale ou physique est en effet une vraie performance. Et une preuve de professionnalisme. Pour en témoigner, il suffit de regarder les joueurs qui sont sur le circuit et affichent une telle régularité. Rafael Nadal en est à 18 saisons de rang avec un moins un titre par année. Juste derrière, Novak Djokovic en est à 16. Et Roger Federer a lui vu sa série s'arrêter à 20 saisons en 2020. "À dix-sept et plus, on n'est que trois (ndlr: parmi les joueurs encore sur le circuit), si j'ai bien compris, avec Rafa et Roger. Donc je suis flatté d'être à côté d'eux".

