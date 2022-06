A quelques semaines de Wimbledon, on se demandait s'il pouvait reverdir. Andy Murray a apporté vendredi un sacré premier élément de réponse sur le gazon de Stuttgart. L'Ecossais, actuellement 68e à l'ATP, a ainsi pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas, tête de série 1 du tournoi allemand et numéro 5 mondial, en deux sets (7-6, 6-3) et 1h40 en quart de finale. Il s'agit de sa première victoire sur un membre du Top 5 depuis cinq ans et demi et la finale du Masters 2016 contre Novak Djokovic, "Sir Andy" était alors numéro 1 mondial. En demi-finale, il défiera Nick Kyrgios ou Marton Fucsovics.

Ad

Certes, Stefanos Tsitsipas n'est pas pour le moment une référence sur gazon. Le Grec avait d'ailleurs remporté son premier match depuis trois ans sur la surface au tour précédent. Il n'empêche : ce qu'Andy Murray a réalisé vendredi est peut-être le signe qu'il faudra compter sur lui au All England Club. Car l'intéressé a signé une prestation des plus abouties face à un adversaire concerné et appliqué comme rarement précédemment sur cette surface.

ATP Stuttgart Et si Murray reverdissait ? "Je me sens complètement différent" HIER À 22:01

Comme à ses plus belles heures, Murray a provoqué sa chance

Les fautes directes ont d'ailleurs été très rares dans cette partie qui a connu son tournant majeur dans le tie-break de la première manche. Juste avant d'y parvenir, Murray avait accompli un petit miracle sur une balle de set contre lui sur son service à 5-6 : après un retour agressif en décalage coup droit de Tsitsipas, il a mis sa raquette en opposition, décentrant un peu en demi-volée de revers du fond. Mais la balle a accroché un bout de ligne pour lui permettre de rester en vie dans ce jeu. Et dans le jeu décisif suivant, un autre coup de pouce, cette fois de la bande du filet, l'a aidé à arracher l'affaire 7 points à 4.

Dans ce premier set, Murray a d'ailleurs remporté deux points de moins que son rival, mais a gagné les plus importants. Impeccables sur leurs services respectifs (respectivement 90 % et 82 % de réussite derrière leur première balle pour le Grec et l'Ecossais), les deux hommes ont continué à se rendre coup pour coup dans le début de la deuxième manche, jusqu'à ce que Murray réalise le premier (et seul) break de la partie dans le 6e jeu. Et pour ce faire, dans la foulée d'une défense acharnée à l'échange, il a sorti de son chapeau un passing croisé de revers exceptionnel, comme à la belle époque (7-6, 4-2).

Saignant dans ses déplacements, notamment ses courses vers l'avant, toujours exceptionnel en revers et même percutant en coup droit, Murray n'avait que peu de failles ce vendredi. Tsitsipas a d'ailleurs fait lui-même un bon match, alternant de manière intéressante entre slices et frappes recouvertes en revers pour changer de rythme. Mais c'est bien l'Ecossais qui est allé chercher la victoire d'un ultime coup droit gagnant, tout un symbole. A noter par ailleurs que la première demi-finale opposera Oscar Otte, qui a bénéficié du forfait de Benjamin Bonzi, au revenant Matteo Berrettini, tombeur de son compatriote Lorenzo Sonego (3-6, 6-3, 6-4).

Roland-Garros Un favori au tapis : Tsitsipas coule, Rune émerge un peu plus 30/05/2022 À 15:15