Simon, un tout p'tit tour et puis s'en va

Un coup (tout) en haut, un coup en bas. Vainqueur en Inde du tournoi de Pune dimanche pour lancer sa saisons sur des bases idéales, Gilles Simon a disparu dès le premier tour cette fois à Sydney. Le Niçois s'est incliné sèchement contre l'Américain Jared Donaldson (6-1, 6-4).

Un match en descendant de l'avion, ce n'était pas l'idéal, et Simon ne pouvait débuter le mercredi car, comme toujours en semaine pré-Grand Chelem, les tournois doivent s'achever le samedi et non le dimanche. Dans l'optique de Melbourne, ce n'est sans doute pas plus mal pour Simon de ne pas enchainer trop de matches. Engagé de longue date à Sydney, il avait tenu à honorer le tournoi de sa présence mais était arrivé sans grande illusion vu le contexte.

Paire accrocheur

En revanche, c'est passé pour Benoît Paire. Lui aussi était engagé à Pune la semaine dernière. Il s'était arrêté en demi-finale et a donc eu un peu plus de temps pour prendre ses marques à Sydney. Pour autant, l'Avignonnais a eu chaud lors de son premier tour contre Aljaz Bedene. Bien mal embarqué, Paire a toutefois fini par s'en sortir en trois sets, 1-6, 7-6 (7/5), 6-3. C'est un Paire combatif que l'on voit en ce début de saison puisque c'est déjà sa troisième victoire en trois sets.

En huitièmes de finale, Benoît Paire sera opposé à l;'Argentin Leonardo Mayer, tombeur de la tête de série numéro 8n, l'Allemand Mischa Zverev (7-5, 6-3). A noter également la nouvelle belle performance du jeune Alex De Minaur. L'Australien de 18 ans, demi-finaliste à Brisbane il y a quelques jours, a battu mardi Fernando Verdasco, 6-4, 6-2. Il pourrait bien faire du grabuge à Melbourne...