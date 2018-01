Simon pour confirmer, Müller pour un bis repetita, Dolgopolov en outsider : Sydney s'annonce ouvert

ATP Sydney International

Pays : Australie

Dates : 8 janvier - 14 janvier

Catégorie : ATP 250

Dotations : 468,910 dollars, 89,650 dollars pour le vainqueur

Première édition : Janvier 1969 (succès de l'Australien Tony Roche)

Tenant du titre : Gilles Müller

Joueur le plus titré : Lleyton Hewitt (4 titres : 2000, 2001, 2004, 2005)

Créé en 1885, le tournoi de Sydney est l'un des plus anciens. Intégré au calendrier lors du passage à l'Ere Open, il se joue au New Sout Wales Tennis Centre depuis l'an 2000. Ce complexe est rattaché au parc olympique qui a reçu les Jeux Olympiques d'été de Sydney en 2000. L'édition 1969 a été la première édition disputée dans l'Ere Open.

Dotée d'une capacité de 10 000 places, la Ken Rosewall Arena est le court central de ce complexe. Le court a été baptisé du nom de l'ancien champion australien, l'un des plus grands de l'histoire du tennis australien, vainqueur du tournoi en 1956. Autrefois disputé sur gazon, le tournoi est passé sur dur en 1989. Il utilise le Plexicushion utilisé à l'Open d'Australie.

Le plateau : Pas de grandes stars, mais un plateau très ouvert

Un peu moins attrayant qu'à Auckland à première vue, ce plateau 2018 de Sydney n'en reste pas moins attirant pour les amoureux de la balle jaune. Il manquera peut-être une grosse tête de série pour rendre cette édition 2018 attrayante. A défaut d'avoir des noms ronflants, elle sera ouverte vu la forte présence de membres du Top 20-40.

Cette tête de série principale sera l'Espagnol Albert Ramos Viñolas, actuel 23e joueur mondial. Le tenant du titre, le Luxembourgeois Gilles Müller, sera également présent.

Les têtes de série



1. Albert Ramos Viñolas

2. Gilles Müller

3. Diego Schwartzman

4. Fabio Fognini

5. Adrian Mannarino

6. Philipp Kohlschreiber

7. Damir Džumhur

8. Mischa Zverev

Les absents

Kei Nishikori (préparation)

Filip Krajinovic (tendon d'Achille)

Les Français engagés

Gilles Simon

Adrian Mannarino

Benoît Paire

Benoit Paire durant son match contre Kevin Anderson au tournoi de Pune en 2018Getty Images

Le tableau

Le tableau de Sydney : A consulter ici

Les quarts de finale théoriques

Albert Ramos Viñolas (1) / Philipp Kohlschreiber (6)

Fabio Fognini (4) / Adrian Mannarino (5)

Damir Džumhur (7) / Diego Schwartzman (3)

Mischa Zverev (8) / Gilles Müller (2)

La stat à avoir en tête

1. L'Australie traîne sa misère à domicile. Depuis une décennie, la nation insulaire ne compte qu'un seul petit succès dans le tournoi, celui de l'imprévisible Bernard Tomic, titré en 2013. Avant cela, Lleyton Hewitt avait assouvi sa domination en remportant quatre fois le trophée entre 2000 et 2005. L'histoire du tournoi était également en faveur des Aussies, désormais en quête de renouveau chez eux.

L'homme à surveiller de près : Alexandr Dolgopolov, attention danger

Plutôt inspiré en ce début de saison, l'Ukrainien va être à suivre de près à Sydney. Il sort d'une bonne première sortie à Brisbane où il a atteint les quarts de finale et inquiété le futur vainqueur, l'Australien Nick Kyrgios.

A l'aise sur le Plexicushion australien, le 38e joueur mondial parvient généralement à déployer avec efficacité son jeu imprévisible et rythmé sur la surface. Il a d'ailleurs joué son seul quart de finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie 2011. Au premier tour, il s'est offert le scalp d'un certain Viktor Troicki, double vainqueur du tournoi (2016, 2015).

Alexandr DolgopolovGetty Images

La rétro 2017 : Müller, grande première

La patience porte toujours ses fruits. A 33 ans et après 16 longues années passées à écumer les tournois du monde entier, le Luxembourgeois a remporté à Sydney, il y a un an tout juste, le tout premier titre de sa carrière après s'être dépétré du Britannique Daniel Evans en finale (7-6 (5), 6-2). Un moment fort et porteur puisqu'il a doublé la mise à Rosmalen sur gazon quelques mois plus tard.

"J'ai joué ma première finale en 2004. Nous sommes en 2017 et j'ai attendu 13 ans pour remporter mon premier titre", avait-t-il rappelé après son sacre. "Pendant les deux ou trois dernières années, c'était probablement mon plus grand objectif que de gagner un titre. J'avais peur et j'étais inquiet de devenir l'un de ces joueurs qui ne gagnerait peut-être jamais un tournoi."

Le palmarès depuis dix ans

2017 - Gilles Müller

2016 - Viktor Troicki

2015 - Viktor Troicki

2014 - Juan Martin del Potro

2013 - Bernard Tomic

2012 - Jarkko Nieminen

2011 - Gilles Simon

2010 - Márcos Baghdatís

2009 - David Nalbandian

2008 - Dmitry Tursunov