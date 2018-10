ATP Tokyo : Marin Cilic éliminé dès le premier tour par Jan-Lennard Struff (3-6, 6-4, 7-6 [1])

C'est l'une des grandes surprises de ce premier tour du tournoi de Tokyo. Tête de série n°1, Marin Cilic a en effet pris la porte ce mardi. Opposé à l'Allemand Jan-Lennard Struff, et alors qu'il menait d'un set, le 6e mondial s'est écroulé et a finalement été battu en trois sets (3-6, 6-4, 7-6 [1]) en 2h22 de jeu.

Et pourtant, le Croate semblait avoir le match en main dans l'ultime manche. Avec un break d'avance et devant 5-4, il a même servi pour le gain du match. Sans succès. Nouvelle tentative à 6-5... toujours en vain. Le tiebreak ? Cilic l'a bien débuté en inscrivant le premier point. Problème, Struff en a marqué sept de suite dans la foulée. Résultat, un 7-1 sans appel et un match envolé pour le 3e mondial. De son côté, l'Allemand affrontera Jérémy Chardy en huitièmes de finale.