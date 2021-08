Vingt-deux frappes de balle à un rythme effréné et un coup droit de folie téléguidé le long de la ligne pour conclure. Reilly Opelka pouvait bien agiter fièrement son index en direction de son clan vendredi. Car c'est avec maestria que le géant barbu (2 mètres 11) de 23 ans a renvoyé à ses études Roberto Bautista Agut (6-3, 7-6) , pourtant l'un des métronomes les plus inépuisables du circuit. Lors de ce quart de finale, le jeune Américain a encore prouvé qu'il valait bien mieux que la machine à aces caricaturale à laquelle il peut parfois être réduit.

Entendons-nous bien, "Big O", comme on le surnomme, est bien un monstre d'efficacité au service, un canonnier terrible à faire pâlir d'effroi bien des relanceurs du circuit. Lui-même le revendique, s'amusant à inscrire sur la caméra après sa qualification pour le dernier carré à Toronto "serve bot", que l'on pourrait traduire par "robot-serveur" en français. Il a d'ailleurs frappé 18 aces et n'a pas concédé la moindre balle de break contre Bautista Agut, pourtant une référence en retour.

Derrière la puissance, une approche tactique soignée

Mais pour ce faire, il ne s'est pas servi seulement de sa puissance. Si cela avait été le cas, l'Espagnol se serait habitué et aurait davantage anticipé, même sur première balle. Non, la grande force d'Opelka réside dans des qualités techniques indéniables qui lui permettent de proposer différents angles et vitesses de balles. "Je pense que j'ai été vraiment intelligent dans ma manière de mener la partie. J'ai bien varié au service, j'ai trouvé mes zones. Je sentais bien mon coup droit, et j'étais très appliqué, très discipliné. J'avais un plan de jeu clair, je savais ce que je devais faire pour gagner. Nous avions des statistiques des matches précédents contre lui et j'ai bien appliqué le plan", a-t-il ainsi confié à nos confrères de Tennis Channel.

Plus tôt cette saison, à Doha, l'Américain avait été renversé par l'Espagnol. Force est de constater qu'il a appris de ses erreurs et progressé tactiquement. Mais pour ce faire, il peut aussi se reposer sur des fondamentaux solides du fond du court. Car si Opelka reste encore un homme de coups, il avait déjà prouvé sur la terre battue de Rome où il avait atteint sa première demi-finale en Masters 1000 au printemps qu'il était apte à relever bien des bras de fer. De telles performances lui permettront d'ailleurs d'intégrer le Top 30 au classement mondial pour la première fois de sa carrière lundi prochain. Il est même actuellement virtuel numéro 1 américain à la 26e place, devant son aîné et modèle John Isner.

Mes adversaires me font bouger, c'est une stratégie classique contre moi

Il y a quelque chose de bluffant à constater que "Big O" a remporté les quatre échanges de plus 9 frappes face à Bautista Agut vendredi. Auparavant cette semaine, il s'était également offert les scalps de Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov et Lloyd Harris, autant de joueurs aux styles différents qui attestent de sa faculté d'adaptation.

"Bien sûr que je veux jouer l'attaque la plupart du temps, surtout quand je sers. Mais tous les gars ou presque servent et frappent fort en coup droit de nos jours. Donc être plus à l'aise avec mon revers slicé, mon revers en appui ouvert, ce sont des choses que j'ai travaillées. Mais elles se sont aussi améliorées à mesure que ma carrière a avancé, parce que j'en ai joué de plus en plus et que mes adversaires me font bouger. C'est une stratégie classique contre moi de me faire courir !", s'est-il encore amusé.

Reilly Opelka à Toronto en 2021 Crédit: Getty Images

La défense, une qualité inattendue qui lui ouvre le champ des possibles

Opelka, qui se dit explosif naturellement, n'a apparemment aucun mal à déplacer sa carcasse imposante de 102 kilos, et c'est bien ce qui fait de lui une menace de plus en plus sérieuse. Il est capable de défendre avec efficacité, tout en faisant des ravages grâce à sa puissance. Souvent intraitable au service, il peut alors davantage se concentrer sur la relance, et mettre une pression psychologique sur ses adversaires.

S'il est conscient de l'ampleur du défi qui l'attend contre Stefanos Tsitsipas, il n'a donc aucune raison de faire le moindre complexe. "En ce moment, Stefanos est le 2e meilleur joueur du monde derrière Novak (Djokovic). Sa couverture de terrain est impressionnante : il peut frapper son coup droit partout sur le court. C'est presque impossible de trouver son revers, qui n'est d'ailleurs plus une faiblesse, donc il est naturellement offensif. Mais je sais que si je joue bien, ça va se décider sur quelques points comme contre Kyrgios au 1er tour." Le jeu en vaut indéniablement la chandelle : une première finale en Masters 1000 est à ce prix.

