Ugo Humbert n'est plus la bête noire de Stefanos Tsitsipas. Le Français était sorti vainqueur de ses deux premiers duels face au Grec, désormais troisième au classement ATP. Jamais deux sans trois ? Non. Malgré six balles de matches sauvées sur l'ensemble du match, le Messin s'est logiquement incliné devant l'homme qui compte le plus de victoires sur le circuit ATP en 2021. Tsitsipas en est désormais à 42 après avoir vaincu le Tricolore en trois manches (6-3, 6-7, 6-1) et 2 heures et 36 minutes de jeu.

Le tie-break du deuxième set, à lui seul, aura duré 22 minutes. Et montré toutes les ressources mentales du Français de 22 ans face à un Grec dominateur sur le courts. Mené 6-3, 5-3, Humbert a sorti le grand jeu pour rester dans le match sur le service de Tsitsipas avant d'arracher ce fameux tie-break. En feu, le Tricolore a enchaîné les coups gagnants et sauvé pas moins de cinq balles de match avant d'égaliser à une manche partout… sur sa quatrième balle de set. Mais il a payé les efforts consentis dans la troisième manche, dominée de bout en bout par le Grec (6-1).

"De la force mentale"

Tsitsipas a eu le mérite de ne pas se démobiliser face à un adversaire qui l'avait battu à Bercy l'an dernier, puis dans le tournoi olympique de Tokyo. "J'ai pris une pause, je suis allé me rafraîchir, j'ai tout mis derrière moi, a déclaré le Grec pour expliquer son retour en forme dans le troisième set. Je ne voulais pas y penser, ce qui s'est passé est passé et je ne voulais pas que cela m'affecte. Je ne voulais pas que quelque chose vienne me troubler. J'ai juste montré de la force mentale pour me remettre de ce tie-break difficile."

Tsitsipas a su franchir l'obstacle Humbert pour accéder au 3e tour du tournoi canadien. Il y affrontera un Russe. Soit Aslan Karatsev, tête de série N.15, soit Karen Khachanov, en confiance après sa médaille d'argent décrochée à Tokyo et vainqueur du Britannique Cameron Norrie (6-4, 5-7, 6-4). Avoir eu à livrer un tel combat face à Humbert lui a permis d'entrer directement dans le vif du sujet sur un tournoi où il peut viser un troisième titre cette année. Encore davantage depuis l'annonce du retrait de Rafael Nadal , qui figurait dans sa moitié de tableau.

