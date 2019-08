Nick Kyrgios jouera pour le titre à Washington. L'Australien a sauvé une balle de match samedi et réussi à dominer ses nerfs capricieux pour battre le Grec Stefanos Tsitsipas en trois sets et se qualifier pour la finale du tournoi ATP de Washington. Le joueur de 24 ans, 52e mondial, s'est imposé 6-4, 3-6, 7-6 (9/7) grâce notamment à son service de plomb (19 aces) et rencontrera en finale le Russe Daniil Medvedev, vainqueur dans l'autre demi-finale du lucky loser allemand Peter Gojowczyk 6-2, 6-2.

Kyrgios a remporté leur seule confrontation jusqu'ici, cette année à Rome. Il peut remporter son 6e titre ATP, son deuxième cette saison après celui conquis en mars à Acapulco, où il avait battu en cours de tournoi Rafael Nadal dans un duel explosif qui s'était prolongé par micros et réseaux sociaux interposés. Medvedev, 23 ans vise, lui, un 5e titre ATP, le 2e cette saison après celui remporté à Sofia en février.

L'Australien a confirmé samedi sa capacité à hisser son niveau de jeu face aux meilleurs. Il a remporté sa 4e victoire de la saison en 5 matches contre des Top 10, mais le match a failli lui échapper au 2e set, où il a commencé à s'agacer et à multiplier jets de raquettes et de serviette, avant de reprendre le dessus dans la dernière manche. "J'étais en train de perdre le contrôle à un moment, a reconnu Kyrgios. Je suis assez fier d'avoir réussi à surmonter mon côté obscur. Je suis assez fier de la manière dont j'ai puisé au fond de moi-même pour revenir. J'ai toujours été capable de jouer un tennis de haut niveau. J'ai juste besoin d'être plus régulier. Je dois être plus solide mentalement".

Nouveau "chaussure-gate"

"Il était injouable par moments", a déclaré Tsitsipas, qui deviendra N.5 mondial lundi. "A d'autres moments, il donnait l'impression de n'en avoir rien à faire du tout. C'est probablement son plan pour vous déconcentrer", a ajouté le Grec de 20 ans, qui n'avait jamais rencontré Kyrgios, d'origine grecques et malaisienne. La rencontre a été une nouvelle fois été interrompue par un "chaussure-gate". Pour le 4e match de suite, Tsitsipas a en effet dû changer de chaussures à deux reprises.

La première fois, un ramasseur de balles a apporté la chaussure défaillante au père et entraîneur du joueur, Apostos Tsitsipas, dans les tribunes. Mais c'est Kyrgios lui-même, après une pause imprévue de quatre minutes, qui est allée chercher les nouvelles chaussures au fond du court. "J'ai juste pensé que ça pourrait accélérer le processus", a déclaré l'Australien. Kyrgios est allé jusqu'à la chaise de Tsitsipas et s'est agenouillé en souriant pour déposer la boîte de chaussures à ses pieds, sous le regard amusé de son adversaire et les rires des spectateurs.

"C'était marrant", a souri Tsitsipas. "Parfois, il ne faut pas prendre les choses au sérieux." Le Grec, qui a dit souffrir des ischio-jambiers, a eu un autre problème de chaussures en fin de match et cette fois-ci, c'est la légende indienne du double Leander Paes, qui a joué les porteurs.