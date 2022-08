Last man standing. Adrian Mannarino (65e mondial), qualifié pour les demi-finales, est le seul Français encore en lice au tournoi de Winston Salem (Caroline du Nord), dernière répétition sur dur avant l'US Open, jeudi, Richard Gasquet (91e) et Benjamin Bonzi (50e) ayant chuté en quarts jeudi. Comme contre le Finlandais Emil Ruusuvuori, puis face à l'Espagnol Albert Ramos, Mannarino a été très solide, pour écarter 6-4, 7-6 (7/3) Maxime Cressy (34e et tête de série N.4).

Face à l'Américain, très irrégulier au service avec 17 aces réussis mais aussi 10 double-fautes commises, le Français, excellent en retour, a été constant dans les échanges. Mannarino, qui vise une dixième finale dans l'Ohio pour tenter d'accrocher un deuxième titre sur le circuit après celui glané à Bois-le-Duc en 2019, a été poussé au jeu décisif dans la seconde manche, après avoir été débreaké par Cressy, mais il s'est montré intraitable pour en finir en 1h37.

Une nouvelle performance remarquable qui peut lui donner confiance, avant l'US Open où l'attend une entame a priori abordable contre un qualifié à déterminer. Mannarino sera opposé vendredi à Botic Van De Zandschulp (23e), venu à bout en deux tie-breaks 7-6 (8/6), 7-6 (7/1) de Benjamin Bonzi.

Face au gros serveur Néerlandais, tête de série N.2, auteur de 15 aces, le Français a tout de même su breaker une fois dans la seconde manche, mais sans conserver cet avantage, tenu une nouvelle fois d'en découdre dans un jeu décisif avantageux pour son rival.

Gasquet rate deux balles de match

En soirée, Richard Gasquet a échoué de peu à s'immiscer dans le dernier carré, battu 6-4, 3-6, 7-6 (8/6) par le Serbe Laslo Djere (89e), au bout d'un combat de 2h43. Le Biterrois de 36 ans peut nourrir des regrets: après avoir effacé un mauvais départ dans le troisième set (3-0), il a eu deux balles de match à son actif dans le tie-break, sans les convertir, au contraire de son adversaire, qui n'a pas manqué sa première occasion d'en finir, malgré les crampes.

Djere affrontera en demie le Britannique Jack Draper (55e) ou le Suisse Marc-Andrea Huesler (102e). A l'US Open, Gasquet débutera face au Japonais Taro Daniel (95e) et Bonzi livrera un duel franco-français contre Ugo Humbert (143e).

