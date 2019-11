Pour les mathématiciens, le dernier tournoi de l'année est sans doute le plus passionnant. Par son format, sa phase de poule, le Masters de Londres est le seul qui offre à leurs doigts le plaisir de tapoter la calculette. Si, dans le groupe Björn Borg, Dominic Thiem est assuré de la première grâce à ses victoires en confrontations directes avec Novak Djokovic et Roger Federer, qui se disputent le deuxième billet qualificatif, de l'autre côté, tout est encore possible. Ou presque. Seule certitude, Stéfanos Tsitsipas est d'ores et déjà certain d'atteindre le dernier carré. Mais à quelle place ? Dans ce groupe Andre Agassi, les calculs sont à s'en arracher les cheveux.

Scénario 1 : Nadal bat Tsitsipas et Medvedev bat Zverev, peu importe le nombre de sets

Qualifiés : 1. Nadal, 2. Tsitsipas

Pourquoi : Nadal et Tsitsipas seraient tous deux à deux victoires pour 1 défaite. Zverev et Medvedev : 1 victoire, deux défaites. En cas d'égalité entre deux joueurs, c'est la confrontation directe qui prime. Or, Nadal battrait Tsitsipas dans ce cas de figure.

Scénario 2 : Tsitsipas bat Nadal, et Medvedev bat Zverev en deux sets

Qualifiés : 1. Tsitsipas, 2. Medvedev

Pourquoi : Tsitsipas serait seul à 3 victoires. Nadal, Zverev et Medvedev afficheraient eux un bilan de 1 victoire pour 2 défaites. Dans ce cas, c'est le pourcentage de sets gagnés qui départage les 3 hommes. Demain soir, Nadal serait, au mieux à 37,5 % dans ce domaine, Zverev à 33,3 % et Medvedev à 42,9 %.

Scénario 3 : Tsitsipas bat Nadal, et Medvedev bat Zverev en 3 sets

Qualifiés : 1. Tsitsipas, 2. Zverev

Pourquoi : Tsitsipás serait seul à 3 victoires. Comme dans le scénario précédent, Nadal, Zverev et Medvedev seraient à égalité en terme de succès. Avec Zverev à 42,9 % de sets gagnés, Medvedev à 37,5 % et Nadal à 37,5 % au mieux.

Scénario 4 : Nadal et Zverev gagnent, peu importe le nombre de sets

Qualifiés : 1. Tsitsipas, 2. Zverev

Pourquoi : Tsitsipas, Zverev et Nadal seraient tous les trois à 2 victoires, une défaite. Au pourcentage de sets gagnés, grâce à ses deux victoires en deux manches, Tsitsipas sera, au pire, à 66,6 %. Nadal, 57,1 % au mieux (s'il bat Tsitsipás en 2 sets) et Zverev 57,1 % au pire (s'il domine Medvedev en 3 sets). En cas de nouvelle égalité au pourcentage de sets gagnés, c'est la confrontation directe qui fait office de juge de paix. Zverev ayant battu Nadal, il prendrait la deuxième place derrière le Grec.

Scénario 5 : Tsitsipas et Zverev gagnent, peu importe le nombre de sets

Qualifiés : 1. Tsitsipas, 2. Zverev

Pourquoi : Tsitsipas aurait 3 victoires, Zverev 2, Nadal 1, et Medvedev 0.