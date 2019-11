Dans les faits, Stefanos Tsitsipas n'est qu'un débutant. Au contraire des trois autres demi-finalistes, il est le seul à découvrir le dernier carré du tournoi des Maîtres. Mais en réalité, le 6e joueur mondial n'a plus grand-chose d'un novice. En onze mois, et depuis son épopée de Melbourne où il avait vécu sa victoire contre Federer comme un rêve et la raclée subie devant Nadal comme une incompréhension, le Grec a bien changé. Ce qu'il a réussi depuis, jusqu'à se sortir du groupe Agassi, lui a permis d'étaler ses nouveaux acquis. Il ne reste plus qu'à les valider, face à vous savez qui.

Vidéo - Malmené au début, Nadal n'a rien lâché pour battre Tsitsipas 02:51

Il suffit de voir à quel point il a donné du fil à retordre à l'Espagnol pour en avoir le cœur net. Alors qu'il était déjà qualifié et que le numéro 1 mondial jouait sa survie, Tsitsipas a bataillé ferme avec le plus grand guerrier du circuit. Même en en gardant dans le poignet. "Je voulais gagner, a-t-il expliqué en conférence de presse après la rencontre. Mais je n'étais probablement pas prêt à mourir sur le court pour ça." En janvier dernier, en Australie, il ne lui avait pris que six petits jeux (6-2, 6-4, 6-0).

Nadal ne l'a pas détruit

Pour lui, l'intérêt du match était là : matérialiser ses progrès dans le jeu, bien sûr, même si cela a déjà été fait tout au long de la saison et que son talent lui a permis de battre les trois mastodontes sur leurs surfaces de prédilection. Là où le jeune Grec a fait un gigantesque bond en avant, c'est dans sa manière d'aborder les matchs. Et surtout de les digérer. C'est ainsi qu'il s'est réjoui, vendredi, de ne pas avoir "été détruit", ou, au moins, "de ne pas en avoir eu l'impression."

Vidéo - Masters - Tsitsipas: "Je suis moins frustré par mes défaites" 01:47

"Honnêtement, je sens que je me rapproche, que je fais les bons pas et que je prends les bonnes décisions, a-t-il précisé en conférence de presse. J'ai travaillé ces derniers mois sur le fait de voir mes défaites d'une façon plus positive. Je suis moins frustré par moi-même, et moins abattu. Je m'en sors mieux. Je vois les bons côtés."

Federer ? Tsitsipas n'en fait pas une montagne

Le joueur d'Athènes accède à l'état d'esprit que le "Big Three" a aussi été capable d'atteindre, très tôt, pour accomplir ce qu'il a accompli. A savoir, ne jamais être déstabilisé ni par les enjeux, ni par les statuts, ni par les imprévus. Cette semaine, avant de pulvériser le tenant du titre Alexander Zverev (6-3, 6-2), il avait dû stopper son entraînement prématurément à cause d'une blessure à la cheville. Et ne l'a révélé qu'après son récital.

Vidéo - Tsitsipas : "Je suis moi-même surpris de mon match" 03:24

Tsitsipas n'avait que quatre ans lorsque Federer disputait son premier Masters. C'était en 2002. Depuis, et comme l'essentiel des joueurs de sa génération, le Grec a grandi avec les exploits de "Rodgeur". Ce samedi (15h00), il retrouve le Suisse pour une rencontre qu'il aurait vue, il y a quelques mois encore, comme un sommet difficile à atteindre. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Heureusement. Après avoir lutté contre Nadal, il n'a pas fait de la demie une montagne : "Je suis concentré pour faire mieux et plus que lors de ce match", a-t-il simplement lâché. Pourtant, face à Djokovic, le Bâlois a retrouvé son tennis. Celui qui flirte avec la perfection. Celui qui fait peur. Ou plutôt, qui faisait peur.