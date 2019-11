Le tenant du titre est toujours vivant. Sous pression avant son dernier match de poule vendredi soir, Alexander Zverev est parvenu à remplir sa mission : s’imposer pour se qualifier pour le dernier carré et écarter Rafael Nadal. L’Allemand, 7e joueur mondial, s’est montré très solide face à Daniil Medvedev, qui était déjà éliminé mais a joué le jeu, pour l’emporter en deux sets accrochés (6-4, 7-6) et 1h18 de jeu. En demi-finale, il affrontera samedi à 21h Dominic Thiem, 1er de la poule Borg. Stefanos Tsitsipas, quant à lui, retrouvera plus tôt dans l’après-midi, à 15h, Roger Federer.

Il a souvent craqué cette saison, mais pas cette fois. Alexander Zverev a su se relancer après avoir été sèchement battu mercredi lors de son deuxième match de poule. Dans l’obligation de gagner pour continuer à croire à son rêve de doublé, l’Allemand a pris sa revanche face à Daniil Medvedev qui l’avait laminé en finale du Masters 1000 de Shanghaï (6-4, 6-1) voici un mois. Zverev, Nadal et Tsitsipas terminent donc cette phase de poules avec deux victoires chacun, mais pour avoir perdu plus de sets que ses concurrents (4), le numéro 1 mondial quitte la compétition.

