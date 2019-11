La saison de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut s'achève comme elle avait commencé : le sourire aux lèvres, un trophée dans les mains et pleins d’espoir pour l’avenir. Après avoir glané l'Open d'Australie pour la première fois en janvier, la paire française a remporté dimanche son premier Masters aux dépens de Michael Venus et Raven Klaasen (6-3, 6-4). Une victoire qui efface la terrible désillusion de 2018, en finale du même tournoi, lorsqu'ils étaient passés à un point du titre.

Arrivés sur le court avec une confiance à bloc, Mahut et Herbert ne pouvaient pas aborder leur deuxième finale du Masters de Londres avec plus de sérieux. Très agressifs et très concentrés sur leur mise en jeu, les Français n’ont eu à jouer que 4 balles de break contre eux, toutes sauvées. Un match extrêmement performant sur les jeux de service mais aussi au retour. Nicolas Mahut a notamment sorti d’excellents coups qui ont énormément gêné la paire adverse.

Plus d'infos à suivre...