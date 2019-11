Thiem, l'autre modèle de Tsitsipas

Londres, novembre 2016. Stefanos Tsitsipas, 18 ans, a les honneurs du Masters. Pas en tant que qualifié. Pas encore. Mais le tout jeune Grec a l'occasion de jouer les sparring-partners. Il tape la balle avec les "grands", dont un certain Dominic Thiem, lequel dispute alors pour la toute première fois le tournoi des Maîtres et dont il est le sparring attitré. Trois ans plus tard, les deux hommes vont croiser le fer en finale à l'O² Arena pour décrocher le premier très grand titre de leur carrière. Même si Thiem possède depuis Indian Wells en mars dernier un M1000 sur son CV, le Masters, en termes de prestige, est d'un calibre supérieur.

C'est un week-end en forme de symboles pour Tsitsipas. Le protégé de Patrick Mouratoglou y aura affronté deux joueurs qui, dans un registre très différent, ont beaucoup compté pour lui. Samedi, il a d'abord anéanti les rêves de 7e titre de Roger Federer. Il avait quatre ans quand le Suisse a joué son premier Masters et, comme beaucoup de joueurs de sa génération, il a grandi en le regardant à la télé. "J'ai grandi en le voyant jouer, puis j'ai espéré avoir l'occasion de l'affronter", a expliqué Tsitsipas samedi.

Thiem, le modèle "normal"

Mais s'il a admiré Federer, il n'en a pas forcément fait un modèle. Il ne faut pas y voir là un manque de respect mais, peut-être, au contraire, un excès d'admiration. "Ce n'est pas simple de vouloir imiter Federer, poursuit-il. C'est presque impossible de le copier. Ce que Roger fait, il n'y a que Roger qui puisse le faire. Je veux dire, ce gars fait des trucs magiques sur le court. Il peut être tellement bon parfois... Roger est un talent exceptionnel, on le sait tous. Moi, j'essaie juste de faire la moitié de ce qu'il produit."

Plus que du côté de Federer, sa vraie source d'inspiration, il faut donc aller la chercher du côté de son prochain adversaire. Oui, Dominic Thiem a pris des allures de modèle pour Stefanos Tsitsipas. Plus que Federer. "Dominic a toujours été quelqu'un que j'ai beaucoup regardé et à qui je voulais ressembler, explique-t-il. Thiem, en quelque sorte, s'apparente à un modèle plus accessible : "Dominic, par rapport à Roger, est un joueur plus 'normal', normal dans le sens où ce qu'il fait me parait de l'ordre du possible."

Vidéo - Tsitsipas : "Mes rêves deviennent réalité" 00:50

" Dominic m'inspire beaucoup pour devenir une meilleure version de moi-même "

Si les deux finalistes de ce Masters 2019 partagent notamment le fait d'être des adeptes du revers à une main, ce n'est pas forcément pour des considérations purement techniques que Stefanos Tsitsipas érige l'Autrichien en modèle. "Dominic m'inspire beaucoup pour devenir une meilleure version de moi-même, précise-t-il. J'essaie de jouer avec le même engagement que lui, la même volonté qu'il met quand il est sur le court. Pour le résumer, je dirais que c'est un joueur très intense. Et quand il est dans la 'zone', il est capable de créer beaucoup de choses sur le court."

Federer reste, d'abord, l'idole d'enfance, plus que l'exemple actuel à suivre. Le modèle à taille humaine après le modèle absolu, voilà donc le menu de ce week-end londonien pour Stefanos Tsitsipas. L'acte I a été pour le moins probant. Reste le second. Mais quelque chose nous dit que, au-delà des sources d'inspiration, le Grec, malgré ses 21 ans, a déjà suffisamment d'armes pour ériger son propre modèle. Bientôt, c'est peut-être lui que l'on cherchera à imiter.