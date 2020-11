Décidément, il s'en passe des choses dans ce Masters 2020. Si Rafael Nadal et Dominic Thiem ont fait le spectacle et ne se sont pas épargnés sur le court, d'autres rapports de force se jouent également en coulisses ces derniers jours, et Novak Djokovic en est le principal acteur. Le numéro 1 mondial, qui a ouvert le débat sur la possibilité de jouer les Grands Chelems au meilleur des trois sets - s'attirant au passage l'opposition de la plupart de ses collègues -, a l'intention de réintégrer le Conseil des joueurs de l'ATP avec Vasek Pospisil, selon un de nos confrères du Telegraph britannique, Simon Briggs.

ATP World Tour Finals Zverev et Nadal répondent à Djokovic : "Les Grands Chelems doivent rester en 5 sets pour toujours" HIER À 07:39

Le Serbe et me Canadien avaient pourtant claqué la pore de ladite instance en marge du dernier US Open à la fin du mois d'août. Leur intention ? Fonder une nouvelle association, la Professional Tennis Players Association (PTPA), plus à même selon eux de défendre les intérêts des joueurs. Djokovic et Pospisil s'étaient d'ailleurs félicité dès le mois de septembre d'avoir recueilli 200 signatures de leurs collègues, indiquant que leur projet était également ouvert aux joueuses. Interrogée sur le sujet, Serena Williams n'avait pas caché son intérêt pour la démarche.

"Ce n'est pas parce que Nadal ne parle pas en public comme Djokovic qu'il n'agit pas en coulisses"

La PTPA a-t-elle déjà du plomb dans l'aile ?

Mais l'initiative s'est aussi heurtée à l'opposition des deux autres membres du "Big 3" Roger Federer et Rafael Nadal. Ce denier a d'ailleurs confirmé sa position sur le sujet lors de ce Masters. "Novak sait ce que j’en pense. Ce n’est pas parce qu’ils ont créé cette organisation qu’ils aident le tennis plus que les autres joueurs qui croient en la structure habituelle, au sein de l’ATP. Si nous avons vécu des situations positives, c’est grâce à l’implication de Roger, la mienne, mais aussi Novak et Andy (Murray, NDLR) car on a toujours eu le souci de demander aux autres ce dont ils avaient besoin", a notamment considéré l'Espagnol.

Toujours selon Simon Briggs, il semblerait que la PTPA n'ait pas réalisé les progrès escomptés depuis le mois de septembre, ce qui expliquerait la volonté conjointe de Djokovic et Pospisil de retrouver leur place au Conseil des joueurs. Mais l'entreprise pourrait bien générer quelques tensions. Leurs sièges ainsi que ceux des autres démissionnaires de l'été, restés vacants quelques semaines, sont à nouveau occupés depuis le mois d'octobre : Andy Murray, Félix Auger-Aliassime, Jérémy Chardy et John Millman font désormais partie de l'instance aux côtés de Federer et Nadal, ainsi que de son président Kevin Anderson.

Le Sud-Africain avait d'ailleurs déclaré que la PTPA et le Conseil des joueurs de l'ATP ne pouvaient pas coexister. En admettant que la première soit finalement caduque, qui parmi les nouveaux membres serait prêt à céder sa place aux deux "repentis" ? Bruno Soares, qui en fait partie en tant que représentant des joueurs de double, n'a pas manqué de confier sa surprise, confirmant que Djokovic et Pospisil étaient bien candidats à un retour. Une chose est sûre : le vote aura lieu en décembre et le nouveau Conseil se réunira le 1er janvier prochain. Affaire à suivre...

ATP World Tour Finals Djokovic plaide pour des matches de Grand Chelem au meilleur des trois manches HIER À 19:21