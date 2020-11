Rassurant. Un mot qui convient parfaitement à la prestation de Rafael Nadal ce dimanche. Pour ses débuts dans le tournoi des Maîtres, auquel il prend part pour la dixième fois de sa carrière, la Majorquin a montré de très belles choses sur la surface qu’il affectionne le moins : l’indoor. Face à l’un des hommes les plus en forme du moment, Andrey Rublev, Nadal s’est montré d’une efficacité redoutable en balayant le jeune Russe de 23 ans en 1h17 de jeu (6-3, 6-4) et en s’adjugeant provisoirement la tête du groupe London 2020.

Il avait quitté les courts parisiens après une demi-finale décevante contre Alexander Zverev. Le voilà désormais regonflé à bloc de l’autre côté de la Manche. Ce n’est pas nouveau, Rafael Nadal a toujours eu beaucoup plus de mal en intérieur que dans n’importe quel autre environnement. En attestent les deux seules places encore vides dans son étagère à trophées : le Masters 1000 de Bercy et le Masters de fin de saison.

Cependant, cette saison, "grâce" aux longs mois sans compétition à cause de la pandémie de Covid-19, le Taureau de Manacor arrive à Londres en pleine possession de ses moyens physiques. Fait rare à cette époque de l'année pour un joueur qui déploie autant d'effort que Nadal sur le court.

Face à Rublev, l’Espagnol n'a laissé que des miettes. Il a rapidement trouvé les clefs pour éteindre le Russe, pourtant sur un nuage après ses victoires à Saint-Pétersbourg et Vienne. A commencer par un service très solide, se mariant parfaitement à la rapidité du revêtement londonien. 72% de premières passées par le numéro 2 mondial et 82% de points gagnés derrière celles-ci.

“Mon service a très bien fonctionné ce soir, a reconnu le Majorquin. C’est très important sur cette surface. Avoir gagné en deux sets va m’aider à prendre de la confiance pour la suite du tournoi.” Car en neuf participations jusqu’ici, Nadal n’a atteint que deux fois la finale (en 2010 et 2013) et ne s’est plus extirpé de la phase de groupe depuis 2015.