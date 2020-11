ATP Finals

Le duel était alléchant, il a tenu presque toutes ses promesses. A l’issue d’un joli bras de fer, Rafael Nadal a pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas en trois sets (6-4, 4-6, 6-2) et un peu plus de deux heures de jeu. Le Grec, tenant du titre, a résisté au courage pendant deux sets, avant de lâcher prise dans le troisième. Très solide et très au point physiquement, Nadal se qualifie logiquement pour sa 6e demi-finale au Masters.