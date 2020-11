Tennis

Maître tacticien, maître de ses nerfs : Comment Medvedev a renversé Thiem

ATP FINALS - Daniil Medvedev a remporté à 24 ans le premier Masters de sa carrière, dimanche à Londres, en dominant 4-6, 7-6 (7/2), 6-4 l'Autrichien Dominic Thiem, déjà finaliste l'an dernier. Cette finale restera comme la plus longue de l'histoire depuis qu'elle se joue au meilleur des trois sets (2h42), et l'une des plus serrées, Medvedev ayant inscrit 115 points au total, contre 112 pour Thiem.

00:03:25, 1059 vues, il y a 2 heures