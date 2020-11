Le combat aura été immense. Du premier au dernier point, Dominic Thiem et Rafael Nadal nous ont offert un match spectaculaire. Et c’est le premier nommé qui en est sorti vainqueur. Il lui aura fallu deux tie-breaks (7-6, 7-6) et 2h25 pour faire tomber l’Espagnol. Dans ce duel de vainqueurs du groupe Londres 2020, c’est bien le troisième joueur mondial qui prend une option sur la qualification en demi-finale. C’est la deuxième fois de la saison que Nadal subit la loi de Thiem après leur quart de finale à l’Open d’Australie.

Rafael Nadal va finir par en faire des cauchemars. Car, en cédant au jeu décisif dans les deux manches, il vient de perdre ses cinq derniers tie-breaks face à Dominic Thiem. 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 : voilà le score de leur duel australien en début d’année. Aujourd’hui, l’Espagnol a mené 5-2 dans le premier tie-break avant d’obtenir deux balles de set. Thiem les a sauvées avant de prendre les devants à sa première occasion. Alors que les serveurs avaient fait la loi tout au long de la manche (aucune balle de break concédée), le tie-break aura été un calvaire pour eux. Seulement cinq points sur les seize disputés ont ainsi été remportés par le joueur qui servait.

Thiem derrière Tsitsipas

Lorsque Rafael Nadal a réalisé le break à 3-3 dans le deuxième set d’un coup droit long de ligne gagnant, on pensait l’Espagnol capable d’aller chercher un troisième set. Il faut dire que le numéro deux mondial n’avait alors toujours pas eu de balle de break à défendre depuis le début de ce Masters. Mais il a cédé dans la foulée alors que chaque point était plus éreintant que le précédent. Avec ses lourdes frappes, Thiem est immédiatement revenu dans le match. Nadal caviardait ensuite son jeu de service suivant (une volée, un coup droit et un smash manqués) pour offrir trois balles de match à l’Autrichien.

Le niveau de jeu est encore monté d’un cran, ce qui n’était pourtant pas une mince affaire, et le tie-break était encore au rendez-vous de ce set. Thiem l’a dominé plus facilement que le premier (7-4) pour signer une deuxième victoire en deux matches. Après avoir battu Federer et Djokovic l'année dernière, l’Autrichien a donc accroché Nadal à son tableau de chasse du Masters. Dominic Thiem va désormais soutenir Stefanos Tsitsipas qui affronte Andrey Rublev dans la soirée. Une victoire du Grec assurerait à Thiem une qualification pour les demi-finales. Nadal devra quant à lui battre ce même Tsitsipas jeudi pour espérer rallier le dernier carré.

