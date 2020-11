Tennis

VIDEO - 6-0, 6-0, 27e mondial, Nadal et Djokovic : le "meilleur du pire" de l’histoire du Masters

ATP FINALS - Cette fois-ci, il n’est pas question de parler de séries de victoires ou de records de trophées. On vous présente avec Jeu, Set et Maths le "meilleur du pire" de l’histoire du Masters et de ses 50 éditions, en cinq stats. Le 51e opus est à suivre la semaine prochaine sur nos antennes.

00:02:00, 736 vues, il y a une heure