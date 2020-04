Plutôt enthousiasmé par le projet de fusion ATP/WTA mis sur la table par Roger Federer, Julien Benneteau est allé encore plus loin dans un entretien diffusé par nos confrères de beIN Sports jeudi. Pour en finir avec les problèmes de gouvernance du tennis, le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup veut voir les tournois du Grand Chelem parler d'une même voix eux aussi.

La prise de position de Roger Federer sur une éventuelle fusion ATP/WTA n'en finit plus de faire parler. Julien Benneteau s'est exprimé à son tour sur le sujet jeudi lors d'une interview accordée à nos confrères de beIN Sports. Fin connaisseur du tennis féminin, le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, titré l'an dernier en Australie avec ses joueuses, s'est félicité de l'initiative du Suisse. Il considère même qu'il serait opportun de mettre à profit la crise actuelle pour clarifier davantage le rôle des instances gouvernantes du tennis.

"Je pense que la fusion ATP/WTA peut se faire, d’autant plus que c’est Federer qui annonce ça. On sait la résonance que peuvent avoir ses propos, c’est bien qu’il prône cette unité", a-t-il indiqué. Pour Benneteau, le tennis féminin et la cohérence du sport en général y ont tout intérêt. "Si l’ATP et la WTA fusionnaient, ils deviendraient encore plus forts. Je pense que la WTA en sortirait grandie, parce que je pense que l’ATP est aujourd’hui mieux structuré et plus puissant."

"Je ne sais pas si c'est réalisable, mais c'est souhaitable"

Mais le Français ne s'arrête pas là. Car si le tennis professionnel en sortirait indéniablement renforcé, il y aurait encore trop de voix divergentes pour décider de l'avenir du tennis. "Je ne pense pas que cette fusion va régler la majorité des problèmes de gouvernance, de calendrier dans notre sport. Pour vraiment faire une différence, pourquoi les Grands Chelems ne fusionneraient-ils pas ? Je sais qu’ils ont tous des intérêts divers, mais ils représentent les quatre piliers de notre sport et, en ce moment, chacun parle de son côté, et l’ITF est au milieu de tout ça et on ne sait pas trop ce qu’elle gère", a-t-il observé.

"Est-ce que l’ITF ne pourrait pas englober les quatre Grands Chelems pour avoir deux entités fortes ? Je ne sais pas si c’est réalisable, mais oui, à terme, c’est souhaitable", a-t-il conclu. Alors que l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open ont tous mis en place des règles différentes en cas d'égalité prolongée au cinquième set (tie-break à 6-6, à 12-12, super tie-break à 6-6 ou absence de jeu décisif), un peu de cohérence ne ferait certes pas de mal.

