Selon le site Open Court, le plan de secours des instances du tennis mondial ne s’appliquerait pas aux joueuses et joueurs au-delà de la 500e place mondiale. L’ATP et la WTA n’attribueraient pas non plus les mêmes sommes.

La solidarité a ses limites dans le tennis. Selon le site Open Court et la journaliste canadienne Stephanie Myles, qui s’appuie sur des témoignages de joueuses et joueurs anonymes, seul le top 500 bénéficierait du fonds d’urgence de six millions de dollars (5, 55 millions d’euros) mis en place par les instances du tennis mondial contre la crise due à l’arrêt des circuits jusqu’au mois d’août prochain (au moins). Ce système d’aide, selon les premières estimations, devait pourtant s’appliquer au top 700. Les spécialistes de doubles classés au-delà de la 175e place (pour la WTA) et de la 200e place (ATP) n’en feraient pas partie non plus.

Alors que l’idée d’une fusion entre l’ATP et la WTA est évoquée depuis plusieurs semaines, depuis que Roger Federer l’a relancée dans un tweet, les deux instances semblent avoir décidé chacune de leur côté ce qu’allaient recevoir les joueurs et les joueuses. Du côté féminin, une joueuse entre la 101e et la 500e place pourrait toucher 10 400 dollars (soit 9625 euros) versés en deux fois au maximum selon certains critères. Il faudrait avoir joué au minimum 6 tournois sur le circuit WTA dont un Grand Chelem sur les 12 mois précédant le 16 mars dernier.

L'ATP et la WTA n'ont pas uniformisé leurs versements

Les joueuses qui auraient gagné au moins 350 000 dollars (en prize money) sur ces 12 mois, ou 1,4 million de dollars sur les quatre dernières années, ou plus de 3,5 millions sur leur carrière, ne seraient pas concernées par le fonds d’aide. En ce qui concerne le circuit ATP, deux versements de 4325 dollars (environ 4000 euros) seront effectués au maximum car des subventions sont déjà accordées aux joueurs qui écument les Challengers. Ceux qui ont touché 250 000 dollars en prize money l’année précédant le 16 mars, ou plus d’1 million de dollars sur quatre ans en sont exclus.

A noter que l’ATP accorderait la moitié de cette subvention, soit deux versements de 2165 dollars (environ 2000 euros), aux spécialistes de doubles entre la 51e et 175e place mondiales. La WTA ne ferait pas de différence entre simple et double dans les montants d’aide attribués.

