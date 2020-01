Quatre matches, quatre victoires. Karen Khachanov soigne son début de saison et ses statistiques dans cette ATP Cup. Après Taylor Fritz, Stefano Travaglia et Viktor Durasovic, le 17e joueur mondial a dominé Guido Pella jeudi à Sydney dans le premier simple du quart de finale opposant la Russie à l’Argentine. Il s’est ainsi imposé en deux sets (6-2, 7-6) et un peu plus d’une heure et demie (1h39 précisément) contre un adversaire qui a paru déstabilisé en début de match avant de se rebeller. Si Daniil Medvedev imite son compatriote face à Diego Schwartzman, la Russie assurera sa place dans le dernier carré de la compétition.

Tout n’a pas été parfait, mais Karen Khachanov fait preuve d’une belle solidité dans ce début d’année. Après son succès inaugural contre Taylor Fritz en fin de semaine dernière, le Russe a passé un deuxième test avec succès contre un membre du top 25 mondial, Guido Pella. Il emmagasine ainsi une certaine dose de confiance avant le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, notamment grâce à la qualité de son service (73 % de premières balles, 85 % de réussite derrière, 7 aces pour une double faute).

Khachanov a ainsi survolé le premier set, ne commettant que deux petites fautes directes et assommant son adversaire à l’échange. Pella, de son côté, a semblé perdu et a versé quelques larmes, certainement pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec le match. Mais l’Argentin s’est bien repris dans le second acte, obtenant même des balles de break à 3-2 en sa faveur, toutes écartées par des énormes premières balles du Russe. Il a finalement baissé pavillon au tie-break sur un dernier ace de Khachanov.