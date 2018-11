Finale Coupe Davis - Alerte physique pour Jo-Wilfried Tsonga à trois jours de France-Croatie

Inquiétude pour Jo-Wilfried Tsonga ? A trois jours du début de la finale face à la Croatie, le Manceau a été contraint de quitter l'entraînement effectué mardi dans les installations du centre de la ligue des Hauts-de-France. Selon les informations du quotidien L'Equipe, le joueur de 33 ans a ressenti une gêne au niveau du dos. On a appris quelques heures après que le Manceau souffrait en réalité de son épaule

"Jo va bien, on a fait une semaine assez chargée la semaine dernière, là, il sentait son épaule un peu rouillée, on n'a pas voulu prendre de risques parce qu'il a bien forcé la semaine dernière. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir", a déclaré Loïc Courteau, entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis."Il n'y a aucun problème pour Jo", a-t-il insisté, en ajoutant que cet événement ne remettait "rien du tout en question".

Une séance coupée en deux

Le vainqueur de l'édition 2017 avait alerté l'auditoire après avoir écourté son entraînement avec Grégoire Barrère en milieu d'après-midi avant de s'entretenir plusieurs minutes avec le docteur des équipes de France de tennis, Bernard Montalvan. Passée cette alerte, le double demi-finaliste de Roland-Garros (2013, 2015) est revenu sur le court vers 16h20 pour effectuer une séance physique avec Xavier Moreau, le préparateur physique des Bleus.

"Le principal, c'est qu'il ait pu faire la semaine complète la semaine dernière. Là, ce n'est pas parce qu'il a fait juste une heure aujourd'hui que ça va changer quoi que ce soit pour vendredi", a conclu Courteau au sujet de cet épisode.

" Si je l'ai sélectionné c'est que je pense qu'il est susceptible de jouer "

Sélectionné par Yannick Noah à la surprise générale pour cette grande finale, après avoir effectué son retour à la compétition au mois de septembre dernier, Tsonga a passé sa saison à soigner une blessure au genou gauche qui l'a laissé sur le carreau pendant six mois. Opéré en avril, le Tricolore n'a gagné qu'un seul match depuis son retour à la compétition (contre Guido Pella à Antwerp), mais montré de belles dispositions physiques et techniques. Ses quatre défaites encaissées depuis septembre ont toujours donné des rencontres au couteau perdues au meilleur des trois sets. "Si je l'ai sélectionné c'est que je pense qu'il est susceptible de jouer. Et pas seulement de jouer, mais de gagner", avait soufflé Noah la semaine dernière.

Si cette éventualité est encore lointaine, un forfait de Tsonga permettrait à Benoît Paire d'intégrer la liste des cinq finalistes. Yannick Noah avait annoncé que l'Avignonnais était le premier remplaçant en cas de forfait en simple. Dans l'éventualité d'un retrait d'un des deux spécialistes du double - Nicolas Mahut ou Pierre-Hugues Herbert - c'est Julien Benneteau qui intègrerait les rangs de l'équipe de France.