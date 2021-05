hâte de vous revoir", Gérard Piqué a suivi les pas de son président Joan Laporta. Cinq mois après la fameuse affiche "", affichée à quelques pas du stade Santiago-Bernabeu par l'ex-candidat à la présidence du FC Barcelone, l'organisateur et promoteur de la Coupe Davis nouvelle formule, a lancé sa campagne de publicité pour le retour de la compétition en fin d'année dans la capitale espagnole.

Prolongation de l'édition 2020, non disputée à cause de la pandémie de Covid-19, cette édition se fera dans trois endroits différents pour la phase de groupes : à Madrid donc, Turin et Innsbruck. Puis, Madrid recevra la phase finale.

Un message à plusieurs sens

Vu qu'il n'en rate pas une, Piqué, très engagé politiquement, s'est permis, en compagnie de son service communication chez Kosmos Tennis, un trait d'esprit par rapport à l'actualité politique, Madrid sortant tout juste de ses élections régionales. Réélue comme présidente de la région autonome de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figure montante du Parti Popular et de la droite espagnole, a donc inspiré les équipes de la Coupe Davis pour leur slogan. "A Madrid, nous sommes coup droit et revers. La Coupe Davis revient".

Un slogan plutôt orienté tennis au premier abord, mais la présence du mot "derecha", dans une taille plus importante que le reste, laisse peu de place au doute : Kosmos Tennis a fort probablement souligné qu'à Madrid, les bulletins électoraux étaient plus à droite qu'ailleurs. Le mot "derecha" a plusieurs significations : il est le coup droit en tennis, mais il est aussi droite ou la droite, comme en politique. Mais le message a été si subtil qu'il a été perçu, et peut être perçu, de différentes manières. C'est tout l'art d'un slogan.

Bien évidemment, l'énorme panneau de publicité de couleur rouge a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et à Madrid même ces dernières heures. Pour certains, le sens de l'humour a prévalu, pour d'autres cela a été plus difficile de composer avec le message subliminal. Notons quand même que l'émission "La Resistencia" a encore eu plus d'humour en rigolant des petits problèmes de vitesse du défenseur du Barça cette saison. Et oui, Piqué a été souvent pris à revers cette saison.

