Alexander Zverev renonce à la Coupe Davis 2019

La Coupe Davis dans sa nouvelle formule vient déjà de perdre une tête d'affiche. Alexander Zverev a annoncé mercredi qu'il ne participera pas à l'édition 2019, la première sous le nouveau format adopté par l'ITF. "Parce qu'en novembre, je ne veux plus jamais jouer au tennis", a déclaré le jeune Allemand, considéré à 21 comme un futur grand champion, au sortir d'une difficile qualification pour le 3e tour du Masters 1000 de Shanghai.

Zverev laisse d'ailleurs entendre qu'il ne sera pas le seul à renoncer à cette épreuve. "Je pense que tous les autres joueurs de haut niveau vous diront la même chose. Nous avons un mois et demi de trêve dans notre saison, et c'est dans la seconde moitié de novembre et en décembre, a déclaré le numéro 5 mondial. Organiser un tournoi de dix jours à la fin du mois de novembre, c'est dingue. A la fin de l'année, nous sommes tous épuisés".

Raccourcir la saison, pas l'allonger

L'Allemand a ajouté que le placement de l'édition de la Coup Davis 2019 allait à l'encontre de la volonté des joueurs d'alléger le calendrier. "Nous discutons entre nous, joueurs de haut niveau, et avec l'ATP, pour savoir comment raccourcir la saison, et non l'allonger", a fait encore remarquer Zverev.

Selon le format porté par le groupe d'investissement Kosmos, présidé par le footballeur espagnol du FC Barcelone Gerard Piqué, et adopté par l'ITF en août, la Coupe Davis va désormais se concentrer principalement autour d'une phase finale d'une semaine réunissant 18 nations, dans un lieu unique (à Madrid pour les éditions 2019 et 2020), en clôture de la saison.