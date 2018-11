Chardy et Tsonga retenus pour les simples de vendredi, Pouille sur le carreau

Il est entré en dernier, casquette vissée sur la tête et ne paraissait pas avoir la tête des bons jours. Et pour cause, il savait déjà qu'il serait la "victime" de Yannick Noah. Vendredi, Lucas Pouille sera à côté du court pour encourager ses copains, Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga qui ont été préférés à lui, le 32e mondial et Français présent à Lille le mieux classé à l'ATP. Après la surprise du double Gasquet - Herbert de l'an passé face à la Belgique, le capitaine de l'équipe de France a décidé de faire de celui qui avait apporté le point décisif lors de la dernière finale son 5e homme. Peut-être un recours pour dimanche. Mais assurément un déçu du vendredi.

Sur le papier, Lucas Pouille avait pourtant une tête de partant, certain. Si tant est que cela soit possible avec Yannick Noah, qui a finalement tenté un double pari avec la paire Tsonga - Chardy pour les simples de vendredi. Le premier nommé, auteur d'une saison quasi-blanche après sept mois d'arrêt et une opération au ménisque, n'a disputé que cinq rencontres depuis son retour. Et s'il a semblé rassurant à Bercy, lors du Rolex Masters face à Milos Raonic, le Français, tombé à la 259e place mondiale, part dans l'inconnu, même si Noah réfute cela. L'avantage, c'est qu'il sera vite fixé, puisqu'il défiera Marin Cilic vendredi, en deuxième match.

Chardy a grimpé de deux rangs

Si Tsonga avait les faveurs des pronostics, avec Pouille, pour ouvrir le bal, Jérémy Chardy partait de plus loin. A vrai dire, il avait une bonne tête de 3e homme. Il a finalement grimpé de deux rangs dans la hiérarchie, après un long stage où il a convaincu Noah. Très en verve, notamment jeudi où il a livré un dernier entraînement de grande qualité, il aura pour mission de lancer la locomotive bleue, vers une onzième conquête du Saladier d'Argent. Ce sera face à Borna Coric.

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, finalistes du Masters dimanche, ont été logiquement choisis par Yannick Noah pour disputer le double samedi. Ce sera face à la doublette Ivan Dodig - Mate Pavic.

Programme de vendredi :

Match numéro 1 : Chardy - Coric

Match numéro 2 : Tsonga - Cilic

Programme de samedi :

Double : Herbert-Mahut - Dodig - Pavic