Chardy : "Je ne m'attendais pas à être si tendu"

De notre envoyé spécial à Villeneuve d'Ascq

Si l'on était taquin et un brin mauvaise langue, on avancerait volontiers que Chardy - Coric a été l'affaire de douze minutes. Douze minutes, soit le temps qu'il a fallu au Croate pour voler le service du Français et mettre la nation au damier sur de bons rails. Après ce premier jeu, que Chardy avait débuté tambour battant et par trois points gagnés de suite, rien n’a jamais tourné rond pour celui qui avait été lancé dans le grand bain à la surprise générale par Yannick Noah.

"J'ai mal débuté, ça m'a tendu, a-t-il reconnu en conférence de presse. Je n'ai pas vraiment réussi à me libérer et Borna a fait un match très solide, notamment au service où il a grandement progressé. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour être prêt aujourd'hui. Je me sentais bien au niveau de mon jeu, j'avais très bien joué durant la préparation. J'aurais aimé jouer pareil aujourd'hui. C'était la première fois que je disputais un match comme ça."

Jérémy Chardy abattu après son revers contre Borna Coric en finale de la Coupe DavisGetty Images

Le 40e mondial avait une tête de troisième homme, avant que Noah n'en décide autrement. Jeudi, le capitaine de l'équipe de France a rebattu les cartes et fait du Palois son numéro 1, devant le revenant Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille, cantonné à ronger son frein au bord du court, vendredi.

" Je voulais le faire entrer dans mon schéma de jeu... "

Une finale de Coupe Davis, au cœur d'un stade garni par plus de 19 000 spectateurs et le décorum qui va avec : Chardy a-t-il flanché nerveusement ? "J'ai déjà joué en Coupe Davis et sur des grands courts. Mais je ne m'attendais pas à être si tendu… En plus, je perds ce premier jeu en menant 40-0, ressasse-t-il. C'est comme ça… En tout cas, je ne pouvais pas mieux me préparer, je suis juste triste d'avoir perdu, je voulais gagner pour mes potes".

Jérémy Chardy dépité face à Borna Coric en finale de la Coupe DavisGetty Images

Coincé par un excellent Coric qui l'a emmené là où il souhaitait, Jérémy Chardy a bien tenté de modifier le cours de l'histoire. Mais il s'est retrouvé irrémédiablement coincé. "Il a bien joué tactiquement. Je voulais le faire entrer dans mon schéma de jeu, tourner sur mon coup droit et changer de rythme mais ça n'a pas vraiment marché…", a-t-il analysé, casquette sur la tête.

Yannick Noah a bien essayé de peser sur le destin de Chardy. Mais la magie de "captain Yannick" n'a pas opéré, cette fois. "Yannick m'a dit plein de choses pour changer mais ce n'est jamais simple dans un match de faire autrement et de tenter quelque chose de nouveau quand tu n'es pas en confiance. A l'arrivée, je n'ai pas l'impression d'avoir fait un très mauvais match. Il a été très bon." Est-il prêt à remettre le couvert dimanche si Noah lui demande d'y retourner ? "On est trois à pouvoir y aller. Lucas n'a pas joué et c'est un super joueur. (Mais) j'aimerais bien y retourner et rapporter mon point à l'équipe".