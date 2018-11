Coupe Davis, France - Croatie : Herbert et Mahut, les chasseurs de sinistrose

Le jour d'après est toujours une énigme. La gueule de bois a plusieurs visages. Surtout après une bonne gifle. Même deux, si on veut être précis. Quand Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont pénétré en musique sur le court du stade Pierre-Mauroy samedi autour de 13h40, l'ombre d'un doute a survolé le ciel de Villeneuve d'Ascq. Et puis, d'un coup d'un seul, on a compris : les deux compères avaient rangé les ondes négatives dans leur poche et, au long d’une valse de près de quatre heures, ont entraîné les 23 000 spectateurs dans leur folle farandole.

Mais comment diable Yannick Noah s'y est-il pris pour remotiver ses troupes, lui qui semblait si abattu vendredi après les défaites de Chardy et de Tsonga ? Eh bien, simplement : il n'a rien fait. Ou presque. Une fois n'est pas coutume, le capitaine de l'équipe de France a laissé faire. "Je n'ai pas fait grand-chose. Ils étaient très motivés. Il y a des moments où je suis plus sollicité, mais là non, a-t-il révélé en conférence de presse. Ils ont tout de suite eu une bonne réaction. Tout le monde a parlé avant de rentrer. Quand on s’est retrouvé à l'hôtel, c'est eux (Mahut et Herbert) qui portaient le truc et toute l’équipe a suivi".

Nicolas Mahut savoure, Yannick Noah exulteGetty Images

" Redonner le sourire aux mecs "

Tout le monde a suivi la locomotive conduite par Herbert et Mahut. Le contexte était pourtant particulier, même unique pour le duo tricolore. "C'était la première fois qu'on entrait sur le court en étant menés 2-0. Le samedi, c'est toujours un point crucial. Là, on n'avait pas le droit à l'erreur, a analysé Herbert. Notre match scellait le destin de l'équipe en cas de défaite. On ne voulait pas que ça se termine aujourd'hui. On voulait réussir le premier break et marquer le premier point du week-end, avec un objectif plus profond : redonner le sourire aux mecs."

Herbert et Mahut ont réussi leur mission, samedi. Dans des proportions assez remarquables. Cette victoire face à Dodig et Pavic restera comme un grand moment. Parce qu'ils ont su prendre le taureau par les cornes. La sinistrose n'a pas eu le droit de rentrer à Pierre-Mauroy, samedi. Dès les premiers points, elle était bien loin de l’enceinte de Villeneuve d’Ascq. Le public l'a senti et s'est laissé séduire. "On leur a donné la possibilité de nous soutenir à fond', a appuyé P2H.

Pierre-Hugues Herbert lors du double de la finale de la Coupe DavisGetty Images

" Je n’oublierai jamais "

"Je n’oublierai jamais, a rebondi Nicolas Mahut. On en profite sur le terrain, mais on ne se rend pas toujours bien compte. J'ai quand même eu des frissons. Quand on voit ça, on se dit qu’il faut profiter avant l’année prochaine... Ça restera un des grands moments de ma carrière, et même de ma vie." Si Mahut a ressenti les choses et s'est nourri de l'atmosphère, Herbert, lui, a constamment provoqué les événements. Rapidement, il s'est mis à haranguer la foule, serrer le poing et appeler le public à la rescousse.

Yannick Noah, en bon connaisseur, a apprécié la prestation de son joueur : "C'est très difficile de trouver le bon équilibre quand on fait monter l'adrénaline. Trop d'adrénaline et c'est le stress. Là, Pierre-Hugues a joué un grand match, avec son attitude, il a donné beaucoup d'énergie à la foule. Et en Coupe Davis, quand la foule est impliquée…" Un bonheur n'arrive jamais seul : Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont montré la voie à suivre avant un dimanche qui fait déjà saliver Noah. "Ce fut un bonheur d'assister à cette victoire et d'être encore là demain (dimanche). 27000 personnes ont déjà leur billet depuis longtemps, ils verront de vrais matches." Vivement dimanche.