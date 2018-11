Krajan sur le public : "C'est allé trop loin, ça doit s'arrêter"

C'était sans contestation possible le moment le plus fort et le plus intense de cette finale 2018 après les deux premières journées. Dans le quatrième set du double, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert mènent 5-4. Sur le service de Mate Pavic, les Français obtiennent trois balles de match. Le public du stade Pierre-Mauroy devient chaud bouillant. L'ambiance, déjà dynamique depuis le début du match, devient franchement brûlante. Pavic aura un mal de chien à servir et l'arbitre plus de mal encore à calmer la foule.

Le principal intéressé a visiblement apprécié ce moment, d'autant qu'il a alors sorti quatre énormes services et une volée subtile pour permettre à la Croatie de sauver ces trois balles de match et recoller à 5-5. Pavic en a même joué. A 0-40, il s'est retourné vers les supporters croates pour leur demander de faire plus de bruit, ce qui n'a évidemment pas calmé le public tricolore. Il est ensuite allé discuter avec l'arbitre, avant de venir haranguer son clan une fois le jeu gagné. C'était fort, intense et... bruyant. Bref, un vrai moment de Coupe Davis.

Pavic : "Le public est devenu complètement dingue !"

"Oui, c'était le moment le plus fort, a confirmé Mate Pavic après la rencontre. Le stade était plein, l'ambiance était top, c'était super. J'ai vraiment apprécié l'atmosphère." Surtout ce moment particulier donc, dans ce fameux dixième jeu. "Le public est devenu complètement dingue !", rigole le Croate. Malgré la défaite, sans doute mesure-t-il sa chance d'avoir évolué dans un tel contexte. "Jouer un double devant 25000 personnes, c'est forcément spécial et je pense que c'était vrai pour nous comme pour eux (Mahut et Herbert). Je pense que ça n'arrivera plus jamais et nous sommes fiers et honorés d'avoir eu la chance de jouer dans une telle atmosphère."

Le discours du capitaine croate était en revanche bien différent et beaucoup moins conciliant. Tranchant avec l'enthousiasme de son joueur, Zelkjo Krajan, visage fermé, s'est plaint du public français. "Aujourd'hui, c'est allé trop loin, clairement, a-t-il regretté. Nous avions joué à domicile la finale il y a deux ans contre l'Argentine et c'était différent. Je pense que ce n'est pas juste de devoir attendre aussi longtemps pour pouvoir servir, surtout dans un moment aussi important. C'était trop. Ils ont hurlé pendant trois points. Je n'aime pas ça."

Krajan dans son rôle

Paradoxalement, ce jeu a donc été gagné par les Croates. La polémique aurait sans doute été plus forte encore si ce set, et par conséquence ce match, s'était achevé à 6-4 dans le quatrième. "Je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle nous avons perdu ce double, concède Krajan. Mais si je ne dis rien, ça peut se reproduire demain (dimanche) et ça pourrait même aller encore plus loin lors des simples. Là, c'est déjà allé trop loin et ça doit s'arrêter."

Le capitaine croate, au fond, est dans son rôle. Son intérêt n'est surtout pas de voir le public devenir un acteur de cette finale. Il l'a bien compris. Yannick Noah aussi, d’ailleurs : "Vendredi, on était frustrés parce qu'on n'avait pas réussi à impliquer le public dans les deux matches. Quand il est dedans comme aujourd'hui (samedi), ça peut changer beaucoup de choses, c'est une énergie positive pour nous, et qui peut être négative pour eux."