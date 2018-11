Coupe Davis - Tsonga dans la présélection pour la finale, Paire et Simon absents

Yannick Noah a fait ses premiers choix. Le capitaine de l'équipe de France a convoqué six joueurs pour un stage de préparation de la finale de la Coupe Davis, prévue du 23 au 25 novembre prochain face à la Croatie à Lille. Jérémy Chardy, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga sont les six élus qui se prépareront dès le 12 novembre à Marcq-en-Baroeul dans les installations de la FFT. Alors qu'on attendait cette présélection plus tard, l'élimination précoce du contingent français à Bercy a permis au capitaine d'accélérer le calendrier.

Tsonga est donc bien là, lui qui n'a plus joué en trois sets gagnants depuis l'Open d'Australie en janvier. "Je me dis que je pourrais être dans les temps, avait-il déclaré mardi après son élimination à Bercy au premier tour. Pour moi, ce serait une source de motivation incroyable." Avec cinq matches seulement dans les jambes depuis son retour mi-septembre à Metz, Tsonga va devoir se livrer à une course contre la montre pour être affûté à Lille.

Le rêve de Benneteau douché

Au rang des absents, Gilles Simon pourra nourrir des regrets au vu du niveau de jeu qu'il a affiché ces derniers temps. L'année dernière, déjà, il n'avait pas joué à partir des quarts de finale. Autre probable déçu, Julien Benneteau. Décisif en demi-finale contre l'Espagne, il avait déclaré que "le seul truc qui pouvait" le faire retarder sa retraite, "c'était la finale", "une fin rêvée".

Noah lui-même avait dit espérer "le convaincre" de "jouer encore deux mois" car "il (avait) sa chance". Finalement, le capitaine n'aura pas retenu cette option. Enfin, Benoît Paire avait déclaré cette semaine qu'il "attend(ait) l'appel de Yannick s'il y en a un", ajoutant qu'il avait "vraiment envie d'en faire partie". Quant à Gaël Monfils, son absence était attendue. Ils seront encore deux autres à être déçus, puisque Noah ne retiendra que quatre titulaires à l'approche du rendez-vous.